टीआर कॉलेज में छात्राओं की करियर काउंसलिंग
अलीगढ़ में श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय में बैंकिंग क्षेत्र में करियर और उद्यमिता पर एक गाइडेंस लेक्चर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्या प्रो. लकी गुप्ता और केनरा बैंक के प्रबंधकों द्वारा की गई। छात्रों को बैंकिंग में करियर और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई।
अलीगढ़ । वरिष्ठ संवाददाता श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय में करियर काउंसलिंग एवम प्लेसमेंट सेल के तत्वावधान में अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ‘बैंकिंग क्षेत्र में करियर के अवसर एवं उद्यमिता: रोजगार से स्वरोजगार तक’ विषय पर करियर गाइडेंस लेक्चर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. लकी गुप्ता, मंडल प्रबंधक एवं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अशोक कुमार सोनी, केनरा बैंक के प्रबंधक अतुल सिंह ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर किया।प्रबंधक अतुल सिंह ने छात्राओं को बैंकिंग क्षेत्र में करियर निर्माण, रोजगार के विविध अवसरों तथा बैंकिंग संबंधी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।
मंडल प्रबंधक एवं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अशोक कुमार सोनी ने छात्राओं को उद्यमिता के माध्यम से स्वरोज़गार एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के संबंध में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारी प्रदान की। स्वरोजगार एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। महाविद्यालय की प्राचार्या ने बैंकिंग के क्षेत्र में जाने के लिए तथा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए छात्राओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम में काउंसिलग एवं प्लेसमेंट सेल की प्रभारी प्रो. गीतिका सिंह, प्रो. हेमलता अग्रवाल, प्रो. मंजू यादव, डॉ. अंजू सिंह पटेल, डॉ. अनुरक्ति, जेबा, श्वेता रायजादा, आरती शर्मा, डॉ मधु माहौर, डॉ. प्रतिमा वार्ष्णेय, डॉ. सुचेता शर्मा मौजूद रही।
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लेखक के बारे मेंSunil Kumar
शॉर्ट बायो: सुनील कुमार पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में अलीगढ़ टीम में अलीगढ़ मुस्लिम विवि, राजा महेंद्र प्रताप विवि, मंगलायतन विवि समेत बेसिक शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सुनील कुमार डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अलीगढ़ से शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति, अलीगढ़ मुस्लिम विवि से जुड़े सैकड़ों शोध की वजह से उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में दैनिक जागरण (Inext) और आईटीवी ग्रुप इंडिया न्यूज चंडीगढ़ जैसे प्रमुख संस्थानों से से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में इंडिया न्यूज के साथ एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड रिपोर्टिंग, डेस्क जॉब, सेंट्रल डेस्क पर काम किया। उसके बाद जुलाई 2018 बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़े। वर्तमान में अलीगढ़ यूनिट में वह शिक्षा को देख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
बी.कॉम और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट देहरादून बाद उन्हें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पत्रकारिता सीखने को मिली। एजुकेशन हब कहे जाने वाले शहर में उन्हें शिक्षा बिट पर रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला। इसी वजह से वह शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रहे है।
एंटरटेनमेंट और विजन
शिक्षा के साथ साथ फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी विषयों पर सुनील की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुंबई और अलीगढ़ दौरे आए कलाकार, निदेशक के किए हैं। सुनील का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।