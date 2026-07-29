विद्यार्थियों को करियर निर्माण, सरकारी नौकरी तैयारियों की जानकारी दी
फरीदाबाद में मंडल रोजगार कार्यालय द्वारा कई विद्यालयों में करियर निर्माण और सरकारी नौकरियों की तैयारी पर सेमिनार आयोजित किए गए। डॉ. नेहा सिंह ने आत्मसंधान और सकारात्मक सोच के महत्व पर चर्चा की। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सही करियर चुनने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना था।
फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। मंडल रोजगार कार्यालय के व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह के तहत कई विद्यालयों में सेमिनार आयोजित किए गए। सेमिनार के दौरान रोजगार अधिकारी डॉ. नेहा सिंह ने विद्यार्थियों को करियर निर्माण, सरकारी नौकरियों की तैयारी की प्रभावी रणनीतियों तथा स्वरोजगार के विभिन्न अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मसंधान, आत्मप्रोत्साहन और सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सही दिशा में निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। स्नेहा अदलखा यंग प्रोफेशनल (एमसीसी) तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य सतीश कुमार ने भी विद्यार्थियों को उनके करियर चयन, कौशल विकास, रोजगारपरक शिक्षा तथा भविष्य की चुनौतियों के प्रति जागरूक किया।
कार्यक्रम के अंत में मंडल रोजगार कार्यालय, फरीदाबाद ने सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इस प्रकार के मार्गदर्शन कार्यक्रम युवाओं को सही करियर चुनने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बता दें कि यह सेमिनार राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एनआईटी-5, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिकरोना, ओल्ड फरीदाबाद, बड़खल तथा बल्लभगढ़ और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आयोजित किए गए।-------
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