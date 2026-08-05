Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिना रुपये पेट्रोल भरवाया, सेल्समैन को कार में डालकर ले गए, मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

अलीगढ़ के महुआखेड़ा थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर कार सवारों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की और बिना भुगतान किए भागने का प्रयास किया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सेल्समैन ने पुलिस को रिपोर्ट किया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के नशामुक्ति केंद्र चलाने की जानकारी मिली है।

बिना रुपये पेट्रोल भरवाया, सेल्समैन को कार में डालकर ले गए, मारपीट

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। महुआखेड़ा थाना क्षेत्र के धनीपुर मंडी स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलवार रात को तेल डलवाने पहुंचे कार सवारों ने सेल्समैन से मारपीट की। आरोप है कि रुपये का भुगतान किए बिना जा रहे कार सवारों को रोकने पर सेल्समैन को कार में डालकर ले गए। फिर मारपीट करते हुए करीब ढाई किलोमीटर दूर जाकर हाईवे पर छोड़ा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। धनीपुर मंडी पर कुमार सर्विस स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप है। यहां के मैनेजर जसवंत सिंह ने पुलिस को तहरीर दी है। उनके अनुसार मंगलवार रात करीब 11 बजे एक स्विफ्ट डिजायर कार पंप पर तेल डलवाने आई थी।

इसमें तीन लोग सवार थे। युवकों ने करीब 3600 रुपये में गाड़ी का टैंक फुल कराया। फिर ऑनलाइन पेमेंट फेल होने की बात कहते रहे। इस बीच गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। सेल्समैन अनिकेत ने अपने मोबाइल नंबर पर रुपये डालने को कहा तो वो भी फेल होने की बात कहने लगे। इसी बीच बिना भुगतान किए भागने लगे। सेल्समैन ने रोकने का प्रयास किया तो उसे भी गाड़ी में डालकर ले गए। रास्ते में उसके साथ मारपीट की और उसे बौनेर बिजलीघर के पास फेंककर फरार हो गए। बाद में पता चला कि आरोपी नशामुक्ति केंद्र चलाते हैं, जो सिंधौली पर है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें गाड़ी और आरोपियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इंस्पेक्टर महुआखेड़ा डीके सिसोदिया ने बताया कि मामला बिना रुपये पेट्रोल भरवाने का है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh Crime News Aligarh News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।