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स्टेयरिंग फेल होने पर फेंसिंग तोड़ते हुए 20 फीट नीचे गिरी कार, सात घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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आगरा एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार से जा रही एक कार का स्टेयरिंग अचानक फेल हो गया। कार बाएं तरफ लगी फेंसिंग तोड़ते हुए 20 फीट नीचे गिर गई। हादसे में सात लोग घायल हो गए। यूपीडा की टीम ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां चार को छुट्टी मिल गई, जबकि तीन लोग भर्ती हैं।

स्टेयरिंग फेल होने पर फेंसिंग तोड़ते हुए 20 फीट नीचे गिरी कार, सात घायल
स्टेयरिंग फेल होने पर फेंसिंग तोड़ते हुए 20 फीट नीचे गिरी कार, सात घायल

अरुण पाण्डेय, काकोरी (लखनऊ), संवाददाता। आगरा एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार से जा रही एक कार का स्टेयरिंग अचानक फेल हो गया, जिसके बाद कार एक्सप्रेस-वे पर बाईं ओर लगी फेंसिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे खंती में जा गिरी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, हालांकि चालक समेत सात लोग घायल हो गए। यूपीडा की सुरक्षा टीम एंबुलेंस से सभी घायलों को लोकबंधु अस्पताल ले गई, जहां चार यात्रियों को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई, जबकि तीन लोग अभी भर्ती हैं। आगरा निवासी और एक निजी कंपनी में कार्यरत पुनीत ने बताया कि उनका भाई गजेंद्र बाराबंकी में नौकरी करता है। शनिवार को उसकी बेटी का जन्मदिन होने के कारण वह आगरा स्थित अपने गांव आ रहा था। इसके लिए उसने आगरा एक्सप्रेस-वे के जीरो पॉइंट से किराये पर चलने वाली एक कार पकड़ी थी। कार दिल्ली निवासी चालक रवि चला रहा था, जबकि उसमें पहले से चार अन्य यात्री सवार थे, जिनमें गुजरात निवासी साहिबान सिंह, गुलजार, सत्यवीर, उमेश और पंकज शामिल थे。

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कार की अनियंत्रित होने की जानकारी

तेज रफ्तार यह कार आगरा एक्सप्रेस-वे के 298 किलोमीटर पॉइंट पर काकोरी बड़ा गांव के पास अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगी लोहे की फेंसिंग (जाली) को तोड़ते हुए करीब 20 फुट नीचे जा गिरी। इस हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चालक समेत सभी लोग घायल हो गए।

घटनास्थल पर पुलिस कार्रवाई

चालक रवि ने यूपीडा टीम को बताया कि अचानक कार का स्टेयरिंग फेल हो गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस-वे से नीचे जा पलटी। घटना की सूचना मिलते ही काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई शुरू की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए?
इस हादसे में चालक समेत सात लोग घायल हो गए।
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