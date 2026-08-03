आमने समाने टकराईं कार बिसौली, विधायक समेत सात घायल

सैदपुर/वजीरगंज, हिटी ū(बदायूं)। गंगा एक्सप्रेस वे पर रविवार सुबह दो कारों की आमने-सामने टक्कर में बिसौली के विधायक आशुतोष मौर्या, उनका चालक और गनर सहित सात लोग घायल हो गए। हादसा वजीरगंज में गंगा एक्सप्रेस वे पर टोल के पास हुआ। सभी घायलों को बिसौली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। विधायक मौर्य रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कलश यात्रा में शामिल होने बगरैन जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार की टक्कर सामने से आ रही दूसरी कार से हो गई। हादसे में विधायक के हाथ में फ्रैक्चर और गर्दन में चोट आई। उनके चालक मुकेश यादव और गनर देव सिंह को भी चोट आई। इलाज के बाद चालक और गनर को घर भेज दिया गया, जबकि विधायक को बिसौली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना मिलने पर बिसौली के क्षेत्राधिकारी ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। गौर करने की बात यह रही कि दोनों गाड़ियों में सवार लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखे थे इससे टक्कर होते ही एयरबैग खुल गए और बड़ा हादसा टल गया。