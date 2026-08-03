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आमने समाने टकराईं कार बिसौली, विधायक समेत सात घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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वजीरगंज में गंगा एक्सप्रेस वे पर गांव वनकोटा महेरा टोल के पास हुये हादसे के बाद क्षतिग्रस्त खड़ी बिसौली विधायक की कार।

आमने समाने टकराईं कार बिसौली, विधायक समेत सात घायल

सैदपुर/वजीरगंज, हिटी ū(बदायूं)। गंगा एक्सप्रेस वे पर रविवार सुबह दो कारों की आमने-सामने टक्कर में बिसौली के विधायक आशुतोष मौर्या, उनका चालक और गनर सहित सात लोग घायल हो गए। हादसा वजीरगंज में गंगा एक्सप्रेस वे पर टोल के पास हुआ। सभी घायलों को बिसौली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। विधायक मौर्य रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कलश यात्रा में शामिल होने बगरैन जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार की टक्कर सामने से आ रही दूसरी कार से हो गई। हादसे में विधायक के हाथ में फ्रैक्चर और गर्दन में चोट आई। उनके चालक मुकेश यादव और गनर देव सिंह को भी चोट आई। इलाज के बाद चालक और गनर को घर भेज दिया गया, जबकि विधायक को बिसौली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना मिलने पर बिसौली के क्षेत्राधिकारी ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। गौर करने की बात यह रही कि दोनों गाड़ियों में सवार लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखे थे इससे टक्कर होते ही एयरबैग खुल गए और बड़ा हादसा टल गया。

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हादसे में सहकारी बैंक कर्मी भी घायल

दूसरी कार में जिला सहकारी बैंक के आसफपुर शाखा के कैशियर अरविंद मिश्रा, बिसौली निवासी कैशियर शिवकुमार, धर्मेंद्र कुमार सिंह और राहुल कुमार सवार थे। अरविंद मिश्रा को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें सीएचसी वजीरगंज से चंदौसी के पार्थ अस्पताल रेफर किया गया। अन्य कर्मचारियों को भी मामूली चोटें आईं थी जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

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बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थक

हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में विधायक के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। दुर्घटना के कारण कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से हादसे में विधायक आशुतोष मौर्या घायल हुए?
विधायक आशुतोष मौर्या गंगा एक्सप्रेस वे पर दो कारों की आमने-सामने टक्कर में घायल हुए।
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