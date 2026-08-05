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कार की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में एक कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कार की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत

थाना हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर कार ने मुरादाबाद से गाजियाबाद जा दो भाईयों की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। अब मृतक के भाई ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जनपद मुरादाबाद के थाना सोनकपुर के गांव भिंडवारी निवासी अरविंद सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 12 जुलाई को वह अपने भाई मुनेंद्र सिंह के साथ में बाइक पर सवार होकर अपने गांव से गाजियाबाद स्थित रिश्तेदारी में जा रहा था। रात करीब पौने 12 बजे जब वह एनएच-9 पर बुलंदशहर रोड से पहले पहुंचा तो पीछे से आई एक कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद कार का चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में उसका भाई मुनेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे आसपास के लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रैफर कर दिया था.

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मृत्यु और मुकदमा

13 जुलाई की रात को उपचार के दौरान उसके भाई ने दम तोड़ दिया था। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अब मृतक के भाई ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देहात थाना प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि कार चालक की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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सामान्य प्रश्न

कार दुर्घटना में कौन गंभीर रूप से घायल हुआ?
दुर्घटना में मुनेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ।
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