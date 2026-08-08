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जालंधर में खड़े ट्रक से कार टकराई, तीन लोगों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब के जालंधर में शनिवार को एक कार ने खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सुबह 6:30 बजे जालंधर-मकसूदां बाईपास पर हुआ। पुलिस ने मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ट्रक चालक फरार है।

जालंधर में खड़े ट्रक से कार टकराई, तीन लोगों की मौत

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब के जालंधर में शनिवार को हाईवे पर एक कार के खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह हादसा सुबह 6:30 बजे जालंधर-मकसूदां बाईपास पर हुआ। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जालंधर डिवीजन-1 के थाना प्रभारी राकेश कुमार ने कहा, हमें सुबह हादसे की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो हरियाणा राज्य के नंबर वाला एक लोडेड ट्रक सड़क पर खड़ा था। इसी खड़े ट्रक से टकरा जाने से स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।थाना प्रभारी ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई।

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भेज दिया है। कार के नंबर से वाहन स्वामी और मृतकों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

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