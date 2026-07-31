हादसे के बाद घायल बाइक सवार को कार चालक ने अस्पताल पहुंचाया
दिल्ली दून हाईवे पर थाना दौराला के सामने एक कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार घायल हो गया। कार चालक भुवनेश शर्मा ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि घटना की जांच के लिए विधिक कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली दून हाईवे पर थाना दौराला के सामने शुक्रवार की सुबह मेरठ की ओर जा रही कार में पीछे से आया बाइक युवक टकरा गया। हादसे में घायल युवक को कार चालक ने अस्पताल ले जाकर उपचार दिलाया। खतौली निवासी कार चालक भुवनेश शर्मा अपनी कार लेकर मेरठ की ओर जा रहे थे। हाईवे पर थाना दौराला के सामने पीछे से बाइक सवार थाना मीरापुर के वलीपुरा निवासी गुफरान की उसकी कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। घायल बाइक सवार को कार चालक ने अस्पताल में उपचार दिलाया। वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि तहरीर आने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें