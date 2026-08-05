चंदौसी से दिल्ली जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त, तीन लोग घायल
गढ़मुक्तेश्वर में बहादुरगढ़ के गांव जखैड़ा के निकट गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक दुर्घटना में तीन लोग घायल हुए। राहुल गुप्ता, मोनिका गुप्ता और ड्राइवर मनोज शर्मा चंदौसी से दिल्ली जा रहे थे। हादसे के बाद, सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।
गढ़मुक्तेश्वर। चंदौसी से दिल्ली जा रहे एक परिवार की कार बहादुरगढ़ के गांव जखैड़ा के निकट गंगा एक्सप्रेस-वे पर रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसें में तीन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता गया है कि कार में राहुल गुप्ता और उनकी बहन मोनिका गुप्ता सवार थे, जबकि गाड़ी को ड्राइवर मनोज शर्मा चला रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों लोग निजी काम से चंदौसी से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। गंगा एक्सप्रेस-वे पर बहादुरगढ़ के गांव जखैड़ा के निकट रास्ते में अचानक नियंत्रण बिगड़ने के कारण कार हादसे का शिकार हो गई।
दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आसपास के लोगों और राहगीरों ने तुरंत घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल राहुल गुप्ता, मोनिका गुप्ता और ड्राइवर मनोज शर्मा को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार, तीनों का इलाज जारी है और फिलहाल उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है।
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