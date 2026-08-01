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चार लोगों को रौंदने वाला कार चालक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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सुखपुरा, हिन्दुस्तान संवाद। बलिया-सिकंदरपुर मार्ग पर धरहरा गांव के पास शनिवार को तेज

चार लोगों को रौंदने वाला कार चालक गिरफ्तार

सुखपुरा, हिन्दुस्तान संवाद। बलिया-सिकंदरपुर मार्ग पर धरहरा गांव के पास शनिवार को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार के साथ ही सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। बताया जाता है कि बलिया की ओर जा रही कार इलाके के धरहरा चट्टी से गुजरते समय अनियंत्रित हो गयी। हादसे में धरहरा निवासी 43 वर्षीय अजय गुप्त के साथ ही तीन-चार लोग घायल हो गये। दुर्घटना में घायल अजय की मौत हो गयी, जबकि अन्य घायलों का अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है।

हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कार चालक को पकड़कर पिटाई कर दी तथा बलिया-सिकन्दरपुर मार्ग को जाम कर दिया। इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने कार चालक बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के डुमरी निवासी अजय सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी चालक का शनिवार को चालान कर दिया। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में एसआई हरिश यादव, सिपाही शेरबहादुर, त्रिपुरारी आदि थे।

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