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लखीसराय में माओवादी आतंक का बड़ा चेहरा था मिसिर बेसरा, गिरफ्तारी से पुराने जख्म हुए ताजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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- 2009 में लखीसराय कोर्ट पर हमला कर पुलिस हिरासत से छुड़ाया गया था, कजरा-चानन के जंगलों में लंबे समय तक रहा सक्रिय

लखीसराय में माओवादी आतंक का बड़ा चेहरा था मिसिर बेसरा, गिरफ्तारी से पुराने जख्म हुए ताजा

मनीष कुमार, लखीसराय। झारखंड के धनबाद जिले के बरवाड़ा थाना क्षेत्र से एक करोड़ रुपये के इनामी कुख्यात माओवादी नेता मिसिर बेसरा जो नक्स्ली संगठन के पोलित ब्यूरो का सदस्य है की गिरफ्तारी ने लखीसराय के उन दिनों की यादें फिर ताजा कर दी हैं, जब कजरा और चानन के जंगल नक्सल गतिविधियों का बड़ा ठिकाना माना जाता था। माओवादी संगठन की पोलित ब्यूरो का सक्रिय सदस्य और लंबे समय तक रेड कॉरिडोर का प्रभावशाली चेहरा रहे मिसिर बेसरा का नाम लखीसराय जिले में कई चर्चित घटनाओं से जुड़ा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, उसकी गिरफ्तारी माओवादी संगठन के शेष शीर्ष नेतृत्व पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ---------

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2009 में लखीसराय कोर्ट परिसर बम व गोलियों से दहला था:

लखीसराय के लोगों के लिए मिसिर बेसरा का नाम वर्ष 2009 की उस सनसनीखेज घटना से जुड़ा है, जब बिहार पुलिस उसे पेशी के लिए लखीसराय सिविल कोर्ट लेकर आई थी। इसी दौरान करीब 50 हथियारबंद माओवादियों ने कोर्ट परिसर पर बम और गोलियों से हमला बोल दिया था। हमले में पुलिस बल को निशाना बनाते हुए माओवादी मिसिर बेसरा को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए थे। इस दुस्साहसिक घटना ने पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। मामले में कबैया थाना में मुख्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी और लंबे समय तक इसकी जांच विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती रही।

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कजरा व चानन में लंबे समय तक सक्रिय रहा मिसिर बेसरा:

लखीसराय के कजरा तथा चानन के घने जंगल वर्षों तक माओवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, मिसिर बेसरा इन जंगलों का उपयोग अपने कैडरों के प्रशिक्षण, रणनीतिक बैठकों और आवाजाही के लिए करता था। हालांकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय रहने वाले नक्सली प्रवेद दा, अरविंद यादव उर्फ अविनाश आदि पहले ही पुलिस की गोलियों से अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसे में मिसिर बेसरा वर्तमान में इन क्षेत्रों में नक्सलियों को मजबूत करने का काम कर रहा था। नए नक्सलियों को गुरिल्ला युद्ध, हथियार संचालन और पुलिस कार्रवाई से बचने का प्रशिक्षण भी इन्हीं इलाकों में दिए जाने की जानकारी कई जांच रिपोर्टों में सामने आई थी। उसके नेतृत्व में संगठन ने लखीसराय और आसपास के क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। कजरा के जंगल में तीन पुलिसकर्मियों के अपहरण और फिर लुकस टेटे की बाद में हत्या मामले में भी मिसिर बेसरा का नाम सामने आया था। उस दौरान शीर्ष नेतृत्व कर रहे आदिवासी ग्रुप के प्रवेश व यादव ग्रुप के अविनाश उर्फ अरविंद यादव के बीच तनातनी में जब नक्सली संगठन आदिवासी बनाम यादव की लड़ाई लड़ने लगा था तब भी मिसिर बेसरा बीच में आकर दोनों गुटों में सुलह कराकर संगठन को मजबूती प्रदान की थी।

कजरा और कबैया थाना का नामजद अभियुक्त है मिसिर बेसरा:

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मिसिर बेसरा के खिलाफ लखीसराय जिले के कजरा और कबैया थाना में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। जिले में पुलिस पर हमले, हथियार लूट और नक्सली हिंसा की कई घटनाओं में उसका नाम सामने आता रहा है। हालांकि अलग-अलग मामलों में जांच की स्थिति अलग रही, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उसे कई बड़ी माओवादी वारदातों का रणनीतिकार मानती रही हैं। लखीसराय और जमुई के जंगलों में उसकी सक्रियता के कारण लंबे समय तक सुरक्षा बलों को विशेष अभियान चलाने पड़े थे। मिसिर बेसरा पर बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में 150 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। उसके खिलाफ एक करोड़ रुपये का इनाम भी घोषित था। वह पिछले 40 वर्षों से नक्सली संगठन में सक्रिय है और सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। धनबाद जिले के बरवाड़ा थाना क्षेत्र से उसके चार सहयोगियों के साथ गिरफ्तारी को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है।

झारखंड के गिरीडह का रहने वाला है मिसिर बेसरा:

जानकारी के अनुसार मिसिर बेसरा का पैतृक घर झारखंड के गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड के खरपोका पंचायत क्षेत्र में है। संगठन में वह शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा था और रेड कॉरिडोर के विभिन्न राज्यों में माओवादी नेटवर्क के संचालन में उसकी अहम भूमिका मानी जाती थी। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी केवल एक बड़े इनामी नक्सली की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि यह उन इलाकों के लिए भी महत्वपूर्ण घटना है, जहां कभी उसका गहरा प्रभाव था। लखीसराय, जमुई और आसपास के जंगलों में वर्षों तक फैले माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में यह कार्रवाई एक अहम कड़ी मानी जा रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अभी भी संगठन के शेष सक्रिय कैडरों और नेटवर्क पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मिसिर बेसरा किस जिले से गिरफ्तार हुए हैं?
मिसिर बेसरा को झारखंड के धनबाद जिले के बरवाड़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।
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