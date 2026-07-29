टीबी विभाग के कार्मिकों का दो दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण संपन्न
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. किशोर कुमार आहुजा के निर्देशन में हापुड़ में दो दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य कर्मियों को टीबी उन्मूलन, संचार कौशल, और नेतृत्व क्षमता पर प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि इससे टीबी रोगियों को बेहतर सेवाएं और जनपद को टीबी मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।
जनपद हापुड़ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.किशोर कुमार आहुजा के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के क्षय रोग (टीबी) विभाग द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) मुंबई द्वारा संचालित संस्था सक्षम प्रवाह के सहयोग से जिला अस्पताल के सभागार में दो दिवसीय क्षमता संवर्धन संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संयुक्त चिकित्सालय की सीएमएस डॉ हेमलता सिंह ने की। उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. के.के. शर्मा एवं जिला पीपीएम कोऑर्डिनेटर सुशील चौधरी एवं जिला कार्यक्रम कॉर्डिनेटर दीपक शर्मा ने विचार रखें। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेटर यशपाल सिंह राजपूत एवं इम्तियाज ने टीबी विभाग के समस्त कार्मिकों को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमता संवर्धन, प्रभावी संचार, टीम समन्वय, मरीज-केंद्रित सेवाओं, व्यवहार परिवर्तन, नेतृत्व क्षमता एवं कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया।
सीएमओ डॉ. किशोर कुमार आहूजा ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षता बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव का लाभ टीबी रोगियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने एवं जनपद को टीबी मुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ राजेश सिंह ने सक्षम प्रवाह संस्था के कोऑर्डिनेटर एवं समस्त टीवी कार्मिकों का धन्यवाद किया।
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लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।