सहरसा: मखाना उत्पादक शीघ्र आवेदन कर अधिकृत उपयोगकर्ता बनें

सहरसा से ज्ञानमूर्ति की रिपोर्ट जिलाकृषि भवन में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), पटना द्वारा जिला कृषि विपणन पदाधिकारी, सहरसा की अध्यक्षता में मखाना एवं कृषि निर्यात विषय पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक (सस्य), कृषि प्रमंडल प्रवीण कुमार राय, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, नुमंडल कृषि पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सहायक निदेशक (मृदा संरक्षण), बिहार कृषि विश्वविद्यालय, अगवानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक, नाबार्ड के प्रतिनिधि, कृषि विभाग के पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 40 से अधिक मखाना उत्पादक किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), व्यापारियों एवं निर्यातकों ने सक्रिय सहभागिता की।

संयुक्त निदेशक (सस्य), कृषि प्रमंडल ने कहा कि वर्ष 2022 में मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त होना पूरे मिथिलांचल एवं कोसी क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि जीआई टैग का वास्तविक लाभ तभी किसानों तक पहुंचेगा, जब अधिक से अधिक मखाना उत्पादक अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत होंगे।उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सभी पात्र मखाना उत्पादक शीघ्र आवेदन कर अधिकृत उपयोगकर्ता बनें। इससे उनके उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में विशिष्ट पहचान मिलेगी, उत्पाद की विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि यदि अधिकाधिक किसान जीआई टैग से जुड़ेंगे तो "मिथिला मखाना" की वैश्विक ब्रांड पहचान और मजबूत होगी तथा क्षेत्र के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।