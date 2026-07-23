लखीसराय : डेटा आधारित सुशासन को मिलेगा बल, नीति तारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

अजय कुमार की रिपोर्ट: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत डेटा आधारित प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और विकास संबंधी परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला प्रशासन, लखीसराय एवं नीति आयोग, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में नीति तारा पर क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को साक्ष्य आधारित योजना, निगरानी एवं समीक्षा प्रणाली से जोड़ते हुए सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार, उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, जिला योजना पदाधिकारी आशुतोष कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम, जिला कल्याण पदाधिकारी अश्वनी चौबे, सूर्यगढ़ा के प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित आकांक्षी प्रखंड सूर्यगढ़ा के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण का संचालन नीति तारा के नोडल पदाधिकारी सुमन्त ठाकुर द्वारा किया गया। उन्होंने अधिकारियों को नीति तारा पोर्टल के संचालन, डेटा विश्लेषण, समीक्षा प्रक्रिया तथा शासन से जुड़े कार्यप्रवाह की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षक ने बताया कि सही एवं अद्यतन डेटा के उपयोग से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और विकास कार्यों में अपेक्षित सुधार आएगा। इस दौरान बताया गया कि एनआईटीआई टीएआरए आकांक्षी जिलों एवं आकांक्षी प्रखंडों के लिए विश्लेषण, समीक्षा और कार्रवाई का एक आधुनिक टूलकिट है। इसे प्रौद्योगिकी आधारित सहायता मंच के रूप में विकसित किया गया है, जिससे विभिन्न विकास सूचकांकों की नियमित निगरानी, समीक्षा और साक्ष्य आधारित योजना निर्माण को मजबूती मिलेगी। यह प्रणाली अधिकारियों को वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता करेगी। कार्यक्रम में अधिकारियों को यह भी बताया गया कि नीति तारा का उद्देश्य केवल डेटा संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि डेटा के प्रभावी उपयोग के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, आधारभूत संरचना तथा अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में बेहतर परिणाम प्राप्त करना है। जिला प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रशिक्षण से आकांक्षी प्रखंड सूर्यगढ़ा में योजनाओं के क्रियान्वयन की गुणवत्ता में सुधार होगा और लखीसराय विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ेगा।