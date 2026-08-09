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कांवड़ यात्रा के दौरान गांजा बेचने के कोशिश, 10 किलो गांजा समेत तस्कर दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती में कांवड़ यात्रा के दौरान गांजा बेच रहे एक तस्कर को हर्रैया पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 10 किलो गांजा और 1200 रुपये नगद बरामद हुए। तस्कर ने बताया कि वह नेपाल से गांजा मंगाकर छोटे पैकेट में बेचने की योजना बना रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

कांवड़ यात्रा के दौरान गांजा बेचने के कोशिश, 10 किलो गांजा समेत तस्कर दबोचा
कांवड़ यात्रा के दौरान गांजा बेचने के कोशिश, 10 किलो गांजा समेत तस्कर दबोचा

बस्ती, निज संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान गांजा बेचने के फिराक में लगे एक तस्कर को हर्रैया पुलिस ने दबोच लिया। उसके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार रवि निवासी वार्ड नंबर 6 हनुमान गढ़ी कस्बा हर्रैया थाना हर्रैया को 10 किलो गाजा और 12 सौ रुपए नग़द के साथ मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस स्टैंड हर्रैया के पास से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि नेपाल से गांजा मंगाकर छोटे पैकेट बनाकर बेचने की फिराक में था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

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