पांकी में विधायक के नेतृत्व में निकाली गई कैंडल मार्च
पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के एक गांव में दो आदिवासी नाबालिग बहनों के कथित अपहरण के मामले पर विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बच्चियों को बरामद किया है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई।
मेदिनीनगर/पांकी। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के एक गांव की दो आदिवासी नाबालिग बहनों के कथित अपहरण मामले को लेकर मंगलवार शाम विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल लोगों ने सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। इस दौरान विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बच्चियों को बरामद कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं रही और पीड़ित परिवार को पर्याप्त जानकारी दिए बिना बच्चियों का न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया।
विधायक ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन किया जाएगा। कैंडल मार्च में भाजपा नेतृ लवली गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
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