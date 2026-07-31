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संगीत शिक्षकों के लिए रिक्ति जारी करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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स्टेट उत्तीर्ण संगीत शिक्षकों के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ाने की मांग अभ्यर्थियों ने की है। पंचायत समिति सदस्य अरविंद राम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल दो रिक्तियां निकाली गई हैं, जिससे उन्हें संकट का सामना करना पड़ रहा है।

संगीत शिक्षकों के लिए रिक्ति जारी करने की मांग

पीरो, संवाद सूत्र। स्टेट उत्तीर्ण संगीत शिक्षकों के लिए रिक्तियां जारी करने की मांग अभ्यर्थियों ने की है। अभ्यर्थियों की तरफदारी करते हुए पंचायत समिति सदस्य अरविंद राम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कहा है कि संगीत में बहुतेरे अभ्यर्थी स्टेट पास कर चुके हैं और मात्र दो रिक्तियां निकाली गयी हैं। रिक्तियां नहीं बढ़ने से संगीत से स्टेट पास अभ्यर्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। --

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