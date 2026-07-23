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68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मांगी पांच प्रतिशत की छूट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर सौंपा ज्ञापन - ओबीसी आयोग के निर्णय को

68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मांगी पांच प्रतिशत की छूट

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता68500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय को लागू कराने की मांग की है। गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात कर अभ्यर्थियों से ज्ञापन सौंपा। उत्तीर्ण प्रतिशत में पांच प्रतिशत की छूट दिए जाने की मांग उठाई।वर्ष 2018 की 68500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने तूफान सिंह के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और अपनी पीड़ा उन्हें बताई। उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में पांच प्रतिशत की छूट देने का निर्णय सुना चुका है। ऐसे में कुल 150 अंक में से 60 अंक अर्थात 40 प्रतिशत पर परिणाम संशोधित कर नई सूची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

यही नहीं ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ ही दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों को स्वयं व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। अभ्यर्थी आशुतोष वर्मा व नवीन चौधरी ने कहा कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अभ्यर्थी लंबे समय से न्याय की आस में दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें शीघ्र राहत दिलाई जाए। पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय को जल्द लागू कराया जाए।

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