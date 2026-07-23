68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने उठाई पांच फीसदी छूट की मांग
68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 के अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 5% उत्तीर्णांक में छूट देने की मांग की। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 150 अंकों की परीक्षा में 60 अंक को उत्तीर्ण मानने की सिफारिश की है।
68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात कर मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में पांच प्रतिशत की छूट देने और संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की है। भर्ती का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी संस्तुति में ओबीसी अभ्यर्थियों को 150 अंकों की परीक्षा में 60 अंक यानी 40 प्रतिशत को उत्तीर्ण मानते हुए परिणाम संशोधित करने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की सिफारिश की है।
यदि आयोग की संस्तुति लागू होती है तो ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित समेत अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा।अभ्यर्थियों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति की प्रति भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी। उन्होंने मांग की कि सरकार आयोग की सिफारिश को जल्द लागू कर संशोधित चयन सूची जारी करे। पंकज चौधरी ने अभ्यर्थियों की बात सुनी और मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस मौके पर आशुतोष वर्मा, नवीन चौधरी अन्य अभ्यर्थी शामिल थे।
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