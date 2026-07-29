कैंसर की दवाओं की किल्लत, ऑपरेशन में दो माह की वेटिंग

मुजफ्फरपुर में कैंसर दवाओं की किल्लत हो गई है। ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण अस्पतालों को आपूर्ति ठप है। सबसे अधिक किल्लत कीमोथेरेपी, ब्रेस्ट, ब्रेन और गैस्ट्रो कैंसर की दवाओं की है। मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं, जिससे कालाबाजारी बढ़ रही है। ऑपरेशन के लिए भी लंबा इंतजार हो रहा है।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। राज्य में कैंसर की दवाओं की किल्लत हो गई है। ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण पिछले दो महीने से अस्पतालों को कैंसर की दवा की आपूर्ति ठप है। सबसे अधिक किल्लत कीमोथेरेपी के अलावा ब्रेस्ट, ब्रेन और गैस्ट्रो कैंसर की दवाओं की है। इन दवाओं की अस्पतालों में आपूर्ति नहीं होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। कैंसर मरीजों के ऑपरेशन में दो माह की वेटिंग चल रही है。

कैंसर की दवा की किल्लत बिहार में मुंह के कैंसर के बाद ब्रेस्ट कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद गैस्ट्रो कैंसर के मरीजों की संख्या रहती है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि दवा की आपूर्ति नहीं होने से मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। अस्पतालों में दवा की आपूर्ति नहीं होने से बाजार में कालाबाजारी हो रही है। कई मरीजों ने बताया कि उन्होंने पांच हजार की दवा 10 हजार में ली है। दवा जरूरी होने के कारण मरीज किसी भी कीमत पर खरीद रहे हैं। कैंसर अस्पतालों में हर महीने सैकड़ों मरीजों को इन दवाओं की जरूरत पड़ती है। कई दवाएं मुजफ्फरपुर में नहीं मिलने पर मरीज इसे बाहर से बाहर से खरीदकर मंगा रहे हैं।

ऑपरेशन की प्रतीक्षा मुंह व गले के ऑपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंतजार:

होमी भाभा कैंसर अस्पताल में ऑपरेशन के लिए मरीजों को दो महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की कमी और दवाओं की किल्लत से ऑपरेशन समय पर नहीं हो पा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंतजार मुंह और गले के कैंसर के ऑपरेशन के लिए करना पड़ रहा है। अप्रैल-मई में जिन मरीजों का ऑपरेशन होना था, उनका नंबर अब तक नहीं आया है। मुंह के कैंसर के अलावा सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन में भी लगभग महीने भर की वेटिंग चल रही है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल के प्रभारी डॉ. रविकांत का कहना है कि सभी लंबित ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मरीजों को जांच कराने में भी वक्त लगता है।

मरीजों के अनुभव केस 1:

मुजफ्फरपुर के मड़वन निवासी एक मरीज ने परिजन ने बताया कि उनके रिश्तेदार के ऑपरेशन के लिए मई महीने में ही डेट मिली थी, लेकिन जुलाई के अंत तक नंबर नहीं आया है। अस्पताल से बताया गया है कि ऑपरेशन के लिए कॉल आएगी, लेकिन अब तक इंतजार कर रहे हैं।

केस 2:

मोतिहारी के रहने वाले एक मरीज के रिश्तेदार ने बताया कि उसका मुंह के कैंसर का ऑपरेशन जून में होना था। अब तक ऑपरेशन नहीं हुआ है और न ही कोई नई तारीख दी गई है। ऑपरेशन नहीं होने से मरीज की परेशानी बढ़ रही है।

साल भर में ऑपरेशन की संख्या एक साल में 500 से अधिक हुए ऑपरेशन

होमी भाभा कैंसर अस्पताल में एक साल में 500 से अधिक ऑपरेशन हो चुके हैं। यहां उत्तर बिहार के अलावा बिहार के अन्य हिस्सों से भी मरीज ऑपरेशन के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल का अपना ऑपरेशन थियेटर बन चुका है। इससे पहले कैंसर का ऑपरेशन एसकेएमसीएच के सुपर स्पेशियलिटी के ओटी में किया जाता था। अब सभी ऑपरेशन अस्पताल की अपनी ओटी में हो रहे हैं।