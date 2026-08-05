नेहरू कॉलेज के छात्रों को किया गया जागरूक
गोरखपुर के नेहरू इंटर कॉलेज में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉ. तरुण कांति राजन ने बताया कि पर्याप्त पानी पीने से मूत्राशय कैंसर का खतरा कम होता है। उन्होंने पौष्टिक आहार और तंबाकू से दूर रहने के महत्व पर भी जोर दिया। छात्रों को कैंसर से बचने के लिए जागरूक किया गया।
गोरखपुर। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान के तत्वावधान में बुधवार को नेहरू इंटर कॉलेज बिछिया में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कालेज में मौजूद छात्रों को कैंसर से बचाव के प्रति जागरूक करते हुए कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. तरुण कांति राजन ने कहा कि पर्याप्त पानी पीने से मूत्राशय कैंसर का खतरा कम हो जाता है। कैंसर से बचाव के लिए पौष्टिक आहार, फलों, सब्जियों, अनाज और दालों का प्रयोग करना चाहिए। तंबाकू व उसके उत्पादों से दूर रहना चाहिए।
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