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जिले में 14 हजार निरक्षरों को बनाया जाएगा साक्षर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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आजमगढ़ में निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की मुहिम शुरू की जाएगी। इस वर्ष 14 हजार निरक्षरों को साक्षर बनाया जाएगा। अब तक 6726 निरक्षरों को चिह्नित किया गया है। शिक्षामित्र और स्वयंसेवकों की मदद से उन्हें पढ़ाई कराई जाएगी।

जिले में 14 हजार निरक्षरों को बनाया जाएगा साक्षर

आजमगढ़, संवाददाता। जिले में निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की मुहिम शुरू की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ निरक्षर लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। इस वर्ष 14 हजार निरक्षरों को अक्षर का ज्ञान देकर साक्षर बनाएगा। इसमे 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर किया जाएगा। उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान के तहत बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अब तक करीब 6726 असाक्षर लोगों को चिह्नित किया गया है। शेष लाभार्थियों की पहचान का कार्य ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और विद्यालयों के सहयोग से तेजी से कराया जा रहा है। चिह्नित किए गए लोगों को उनके नजदीकी विद्यालयों और अध्ययन केंद्रों में नियमित रूप से अक्षर ज्ञान कराया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, शिक्षामित्र, अनुदेशक और शिक्षित स्वयंसेवकों की मदद से निरक्षरों को पढ़ाया जाएगा। उन्हें पढ़ना, लिखना, हस्ताक्षर करना और दैनिक जीवन में जरूरी सामान्य गणना का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंकिंग कार्य करने और सामाजिक जीवन में आत्मनिर्भर बन सकें。

अब तक इन ब्लाकों में चिह्नत किए गए निरक्षर

बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार अब 23 ब्लाकों में लक्ष्यों के सापेक्ष 6726 निरक्षर चिह्नित किए गए हैं। अहरौला में 440, अतरौलिया में 467,आजमगढ़ नगर में आठ, अजमतगढ़ में 200, बिलरियागंज में 605, फूलपुर में 465, हरैया में 194, जहानागंज में 464, कोलयसा में 121, लालगंज में 291 निरक्षर चिह्नित हुए हैं। महराजगंज में 45, मार्टीनगंज में 414, मेंहनगर में 501, मिर्जापुर में 242, मोहम्मदपुर में 64, पल्हनी में 128, पल्हना में 186, पवई में 103, रानी की सराय में 546, सठियांव में 87, तरवां में 484, ठेकमा में 177 निरक्षर सामने आए हैं।

कोट

शिक्षकों को निरक्षर लोगों को चिह्नित कर साक्षर बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिले में लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 6726 निरक्षर चिह्नित किए गए हैं। साक्षर करने के बाद सितंबर में परीक्षा संचालित होगी।

राजीव पाठक, बीएसए

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

आजमगढ़ में कितने निरक्षर लोगों को चिह्नित किया गया है?
आजमगढ़ में अब तक 6726 निरक्षर लोगों को चिह्नित किया गया है।
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