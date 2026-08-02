जमुई: स्वस्थ-शिक्षित और नशा मुक्त युवा विकसित भारत की पहली शर्त
जमुई से सुधांशु 2 अगस्त दिन रविवार 2026 को भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री
जमुई से सुधांशु 2 अगस्त दिन रविवार 2026 को भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी ने नशा मुक्त युवा: विकसित भारत के लिए संकल्प अभियान का लॉन्च किया, जिसके तहत अभियान लॉन्च का स्वागत करते हुए राजकीय डिग्री महाविद्यालय इस्लामनगर अलीगंज, जमुई के प्राचार्ज डॉ. गौरी शंकर पासवान कहा कि नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान सराहनीय पहल है. विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान केवल स्वास्थ्य का अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का महा अभियान है। स्वस्थ, शिक्षित, अनुशासित और नशा मुक्त युवा विकसित भारत की पहली शर्त है। कहा गया है कि नशे का संसार विनाश का द्वार है। युवाओं का चरित्र जितना ही ऊंचा होगा, भारत का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। नशा मुक्त युवा ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की वास्तविक शक्ति है। उन्होंने कहा कि संकल्प संयम और संस्कार यही युवा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब युवा जागेंगे तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। एक विकसित राष्ट्र वही बन सकता है, जिसके युवा शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त, नैतिक रूप से चरित्रवान और सामाजिक रूप से जिम्मेदार हों। उन्होंने कहा कि युवाओं को याद रखना होगा कि नशा सफलता का मार्ग नहीं, बल्कि नर्क का द्वार है। खेल मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला , स्टार्टअप केंद्र ही युवा शक्ति के वास्तविक मंच हैं। जब भारत का प्रत्येक युवा नशा मुक्त होगा, स्वस्थ, जागरूक, अनुशासित, चरित्रवान, गुणवान और राष्ट्रभक्त बनेगा तब विकसित भारत का स्वप्न केवल संकल्पना नहीं बल्कि गौरवशाली वास्तविकता में परिवर्तित होगा । इसीलिए युवाbसंकल्प लें कि न केवल स्वयं नशे से दूर रहेंगे, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे.
नशा मुक्त युवा अभियान का महत्व
आर.डी महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉ. गिरधारी लाल लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा नशा मुक्त युवा: विकसित भारत हेतु संकल्प अभियान की शुरुआत करना बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। युवा संकल्प लें कि नशा नहीं करूंगा तथा नशा मुक्त भारत के निर्माण एवं विकसित भारत के लिए सक्रिय सहयोग दूंगा।
युवाओं को दी गई सलाह
कॉलेज के प्रधान सहायक सह अंकेक्षक सुशील कुमार एवं कार्यालय सहायक रूपेश कुमार ने कहा कि यदि युवा 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में अनुशासन, शिक्षा, योग, खेल, विज्ञान, तकनीक, नैतिक मूल्यों को महत्व देना होगा। युवाओं को समझना होगा कि नशा क्षणिक सुख देता है, जबकि शिक्षा ,ज्ञान , कौशल और परिश्रम जीवन भर सम्मान दिलाते हैं।
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