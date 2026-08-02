जमुई: स्वस्थ-शिक्षित और नशा मुक्त युवा विकसित भारत की पहली शर्त

जमुई से सुधांशु 2 अगस्त दिन रविवार 2026 को भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी ने नशा मुक्त युवा: विकसित भारत के लिए संकल्प अभियान का लॉन्च किया, जिसके तहत अभियान लॉन्च का स्वागत करते हुए राजकीय डिग्री महाविद्यालय इस्लामनगर अलीगंज, जमुई के प्राचार्ज डॉ. गौरी शंकर पासवान कहा कि नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान सराहनीय पहल है. विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान केवल स्वास्थ्य का अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का महा अभियान है। स्वस्थ, शिक्षित, अनुशासित और नशा मुक्त युवा विकसित भारत की पहली शर्त है। कहा गया है कि नशे का संसार विनाश का द्वार है। युवाओं का चरित्र जितना ही ऊंचा होगा, भारत का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। नशा मुक्त युवा ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की वास्तविक शक्ति है। उन्होंने कहा कि संकल्प संयम और संस्कार यही युवा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब युवा जागेंगे तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। एक विकसित राष्ट्र वही बन सकता है, जिसके युवा शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त, नैतिक रूप से चरित्रवान और सामाजिक रूप से जिम्मेदार हों। उन्होंने कहा कि युवाओं को याद रखना होगा कि नशा सफलता का मार्ग नहीं, बल्कि नर्क का द्वार है। खेल मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला , स्टार्टअप केंद्र ही युवा शक्ति के वास्तविक मंच हैं। जब भारत का प्रत्येक युवा नशा मुक्त होगा, स्वस्थ, जागरूक, अनुशासित, चरित्रवान, गुणवान और राष्ट्रभक्त बनेगा तब विकसित भारत का स्वप्न केवल संकल्पना नहीं बल्कि गौरवशाली वास्तविकता में परिवर्तित होगा । इसीलिए युवाbसंकल्प लें कि न केवल स्वयं नशे से दूर रहेंगे, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे.