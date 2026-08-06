नगर क्षेत्र की मलिन बस्तियों में चला नामांकन जागरूकता अभियान

देवरिया, निज संवाददाता। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को नगर क्षेत्र में घुमंतू, बेसहारा एवं वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने को अभियान चलाया गया। खंड शिक्षा अधिकारी नगर देवमुनि वर्मा के नेतृत्व में शहर के कोतवाली रोड, सब्जी मंडी व आस-पास विशेष नामांकन व जागरूकता अभियान के तहत घुमंतू, बेसहारा, मलिन बस्तियों एवं आर्थिक-सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों को चिह्नित कर उनका परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला कराया गया।अभियान का मुख्य उद्देश्य नगर क्षेत्र में निवास कर रहे बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन कराना है। इस दौरान राजेंद्र प्राथमिक विद्यालय से अभियान की शुरुआत हुई।

विद्यालय के शिक्षक, एआरपी अनिल कुमार मणि, जयप्रकाश यादव, चंद्रभूषण सिंह, आफरीन खान व संयोगिता शर्मा के अलावा दुर्गा मान यादव व आलोक पांडेय अभियान में शामिल रहे। शिक्षकों व एआरपी की टीमों ने आसपास के मलिन बस्तियों, घुमंतू परिवारों के आश्रय स्थलों और वंचित क्षेत्रों का भ्रमण कर उनके अभिभावकों को सरकार द्वारा दी जा रही नि:शुल्क शिक्षा, पाठ्य-पुस्तकें, यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन, डीबीटी योजनाओं की जानकारी देते हुए अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सात बच्चों का परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराया गया। खंड शिक्षा अधिकारी वर्मा ने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। घुमंतू और बेसहारा परिवार के बच्चों को विद्यालय तक लाना हमारा दायित्व है।