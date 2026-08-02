नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े युवा, डिजिटल संकल्प लेने की अपील
बोकारो में, माय भारत केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने खेल, योग और फिटनेस के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की।
बोकारो, प्रतिनिधि। माय भारत केंद्र, जिला युवा अधिकारी कार्यालय बोकारो की ओर से रविवार को नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन का आयोजन गवर्नमेंट महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, बालीडीह व चिन्मय विद्यालय, सेक्टर-5 में किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. राकेश कुमार मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा युवा की प्रतिभा, परिवार व राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित करता है। उन्होंने युवाओं से खेल, योग व फिटनेस अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। साथ ही प्रत्येक युवा से स्वयं नशे से दूर रहने व कम से कम एक अन्य व्यक्ति को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने की अपील की।
जिला युवा अधिकारी गौरव कुमार ने युवाओं से माय भारत पोर्टल पर डिजिटल संकल्प लेकर अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं, स्वयंसेवकों व शिक्षकों ने नशा के खिलाफ जागरूकता फैलाने की शपथ ली।
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