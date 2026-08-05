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नशे से दूर रहने का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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नशे से दूर रहने का दिया संदेश

सोनभद्र। स्वामी हरसेवानन्द महाविद्यालय चुर्क में सोमवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्रबन्धक/सचिव बाबा प्रकाशध्यानानन्द ने महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों व बच्चों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होने कहा कि नशा बच्चों को लक्ष्य से भटकाता है और परिवार कों आर्थिक तंगी का सामना करना पडता है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ आरपी गुप्ता ने सभी बच्चों, शिक्षको तथा सभी कर्मचारियों को नशे से दूर रहने का शपथ दिलाया।

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