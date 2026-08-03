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नशामुक्त युवा फॉर भारत अभियान शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में ब्रह्माकुमारीज द्वारा नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री ने आभासी उद्घाटन किया, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने नशामुक्ति का संकल्प लिया। इस अभियान का लक्ष्य 10 करोड़ लोगों को नशामुक्त करना है। विभिन्न सामाजिक गतिविधियां अगले दो वर्षों तक आयोजित की जाएेंगी।

नशामुक्त युवा फॉर भारत अभियान शुरू

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत ब्रह्माकुमारीज की ओर से विशेष आयोजन रविवार को किया गया। संस्था के सारनाथ स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय ग्लोबल लाइट हाउस में विभिन्न आयु वर्ग के दो सौ से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर हर प्रकार के नशे और व्यसनों से आजीवन मुक्त रहने का संकल्प किया। यह अभियान भारत सरकार और ब्रह्माकुमारीज के बीच हुए एमओयू के तहत आरंभ किया गया है। इसका आभासी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस अभियान के तहत दस करोड़ लोगों को नशामुक्ति के लिए संकल्पित कराने का लक्ष्य है। उपस्थित सभी लोगों ने ‘नशामुक्त भारत’ की शपथ ली।

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आगे चलकर ब्रह्माकुमारीज एवं एमवाई भारत द्वारा अगले दो वर्षों तक प्रत्येक रविवार को समाज हित में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सारनाथ में हुए आयोजन में दीपेंद्र, राधिका, तापोशी, विपिन, राजू, गंगाधर, संदीप, अनीता प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं।

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