विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के नशा करने का मामला छिपाएं नहीं : राज्यपाल

राज्यपाल की बैठक

गुरुवार को इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। उन्होंने कहा कि कोई भी विश्वविद्यालय हॉस्टल या परिसर में छात्र के नशा करने के मामले को छिपाएगा नहीं। छिपाने से समाधान संभव नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों की पहचान कर उनके लिए जागरूकता, परामर्श व नशा मुक्ति के उपाय किए जाएं। उन्होंने कुलपतियों को निर्देश दिए कि सिर्फ भाषण नहीं धरातल पर ही नशा मुक्ति के लिए किया जा रहा काम दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो agosto को होने वाला वर्चुअल संवाद आगामी 100 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी होगा। राज्यपाल ने कुलपतियों को निर्देश दिया कि वह अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस अभियान से जोड़ें। माय भारत प्लेटफॉर्म पर उन्हें पंजीकृत कराएं और अभियान को जन-जन तक पहुंचाएं। बैठक में प्रत्येक रविवार को विश्वविद्यालयों के परिसर में नशा मुक्ति विषयक जागरूकता, खेल, योग, ध्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों के नियमित आयोजन की कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श किया गया। आगामी तीन वर्षों के लिए सभी विश्वविद्यालयों व विद्यालयों में नशा मुक्ति के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश बीते 22 जुलाई को हुई बैठक में केंद्रीय गृह सचिव व शिक्षा सचिव की ओर से दिए गए थे। ऐसे में उन बिंदुओं को भी लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि समय-समय पर अभियान की समीक्षा कर उसकी प्रगति की समीक्षा की जाए और कमियां दूर की जाएं।