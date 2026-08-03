हत्या और अपहरण के 17 सहित 542 आरोपितों को भेजा जेल

कैमूर पुलिस ने जुलाई माह में संगीन अपराधों में शामिल 1201 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इसमें अवैध हथियार, हेरोइन, ब्राउन सुगर और मवेशियों की बरामदगी शामिल है। 644 लोगों को गैरजमानतीय वारंट और 236 को वारंट का निष्पादन के लिए पकड़ा गया। पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में भी जुर्माना वसूला है।

नौ अवैध हथियार, 80 ग्राम हेरोइन, 155 ग्राम ब्राउन सुगर, 441 मवेशी बरामद कैमूर पुलिस ने जुलाई माह में की गई कार्रवाई से कराया अवगत, सख्ती से संभव (पेज तीन) भभुआ, कार्यालय संवाददाता। कैमूर पुलिस ने जुलाई माह में संगीन अपराध में शामिल बदमाश सहित 1201 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनमें से 542 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपित हत्या मामले में सात और अपहरण कांड में 10 तथा हत्या के प्रयास मामले में 111 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। लूट, दुष्कर्म, पाक्सों में एक-एक आरोपित पकड़े गए। अजा-अजजा मामले में 10, आर्म्स एक्ट में 19, एनडीपीएस एक्ट में 14, वारंट मामले में 172, पशु तस्करी में 33 तथा अन्य कांड में 855 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसकी जानकारी एसपी शिखर चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि 644 लोगों को पकड़कर गैरजमानतीय वारंट और 236 लोगों को पकड़कर वारंट का निष्पादन किया गया। इश्तेहार जारी होने पर 120 और कुर्की मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शराब में कुल 101 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि गिरफ्तारी 655 आरोपितों की हुई है। जुलाई माह में 2636 लीटर विदेशी और 3262 लीटर देसी शराब बरामद की गई, जबकि 1787 लीटर शराब नष्ट की गई है।

साइबर क्राइम की जानकारी उन्होंने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 9948 वाहनों से 1 करोड़ 22 लाख 26 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया है। इनमें बिना हेलमेट वाले बाइक 225 चालकों से 2.25 लाख और ट्रिपल सवारी पर 473 वाहनों से 4.39 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। बिना नंबर प्लेट वाले 51 वाहनों से 25 हजार 500 रुपए, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 487 चालकों से 4.87 लाख जुर्माना लगाया गया। चालक के पीछे बिना हेलमेंट की यात्रा करने वाले 2199 लोगों से 21.29 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। साईबर थाना ने 75.16 लाख वापस कराए जुलाई माह में साईबर थाना में मात्र एक मामला अंकित हुआ है। साइबर पुलिस ने जहां 19.99 लाख रुपये होल्ड कराया, वहीं 75.16 लाख रुपए आवेदकों के खाता में वापस कराया है। इसके अलावा पुलिस ने चार देसी रायफल, तीन देसी पिस्टल, एक-एक- एकनाली बंदूक और देसी कट्टा बरामद किया गया है। कैमूर पुलिस ने 80.716 ग्राम हेरोइन, 155.75 ग्राम ब्राउन सुगर, 12.371 किलो गांजा और 441 मवेशियों की बरामदगी हुई है।