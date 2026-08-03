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हत्या और अपहरण के 17 सहित 542 आरोपितों को भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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कैमूर पुलिस ने जुलाई माह में 1201 आरोपितों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 542 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें हत्या, अपहरण, लूट और दुष्कर्म के मामले शामिल हैं। पुलिस ने बडी मात्रा में अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की बरामदगी भी की। यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी जुर्माना वसूला गया।

हत्या और अपहरण के 17 सहित 542 आरोपितों को भेजा जेल
हत्या और अपहरण के 17 सहित 542 आरोपितों को भेजा जेल

हत्या और अपहरण के 17 सहित 542 आरोपितों को भेजा जेल दुष्कर्म, लूट, पाक्सो, आर्म्स एक्ट, पशु तस्करी, हत्या के प्रयास मामले में कैमूर पुलिस ने किया गिरफ्तार, 339 रि-कॉल पर मुक्त हुए नौ अवैध हथियार, 80 ग्राम हेरोइन, 155 ग्राम ब्राउन सुगर, 441 मवेशी बरामद कैमूर पुलिस ने जुलाई माह में की गई कार्रवाई से कराया अवगत, सख्ती से संभव भभुआ, कार्यालय संवाददाता।

कैमूर पुलिस की कार्रवाई

कैमूर पुलिस ने जुलाई माह में संगीन अपराध में शामिल बदमाश सहित 1201 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनमें से 542 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हत्या मामले में सात और अपहरण कांड में 10 तथा हत्या के प्रयास मामले में 111 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। लूट, दुष्कर्म, पाक्सों में एक-एक आरोपित पकड़े गए। अजा-अजजा मामले में 10, आर्म्स एक्ट में 19, एनडीपीएस एक्ट में 14, वारंट मामले में 172, पशु तस्करी में 33 तथा अन्य कांड में 855 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसकी जानकारी एसपी शिखर चौधरी ने दी।

गिरफ्तारी और अवैध वस्तुएं

उन्होंने बताया कि 644 लोगों को पकड़कर गैरजमानतीय वारंट और 236 लोगों को पकड़कर वारंट का निष्पादन किया गया। इश्तेहार जारी होने पर 120 और कुर्की मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शराब में कुल 101 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि गिरफ्तारी 655 आरोपितों की हुई है। जुलाई माह में 2636 लीटर विदेशी और 3262 लीटर देसी शराब बरामद की गई, जबकि 1787 लीटर शराब नष्ट की गई है।

जुर्माना व वसूली

उन्होंने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 9948 वाहनों से 1 करोड़ 22 लाख 26 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया है। इनमें बिना हेलमेट वाले बाइक 225 चालकों से 2.25 लाख और ट्रिपल सवारी पर 473 वाहनों से 4.39 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। बिना नंबर प्लेट वाले 51 वाहनों से 25 हजार 500 रुपए, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 487 चालकों से 4.87 लाख जुर्माना लगाया गया। चालक के पीछे बिना हेलमेंट की यात्रा करने वाले 2199 लोगों से 21.29 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है।

साइबर अपराध

साईबर थाना ने 75.16 लाख वापस कराए जुलाई माह में साईबर थाना में मात्र एक मामला अंकित हुआ है। साइबर पुलिस ने जहां 19.99 लाख रुपये होल्ड कराया, वहीं 75.16 लाख रुपए आवेदकों के खाता में वापस कराया है। इसके अलावा पुलिस ने चार देसी रायफल, तीन देसी पिस्टल, एक-एक- एकनाली बंदूक और देसी कट्टा बरामद किया गया है। कैमूर पुलिस ने 80.716 ग्राम हेरोइन, 155.75 ग्राम ब्राउन सुगर, 12.371 किलो गांजा और 441 मवेशियों की बरामदगी हुई है।

मेडिकल जांच

कैप्शन- शराब मामले में भभुआ शहर के वार्ड 25 से गिरफ्तारी के बाद सोमवार को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराने आरोपित को लेकर आई पुलिस।

सामान्य प्रश्न

कैमूर पुलिस ने जुलाई माह में कुल कितने आरोपितों को गिरफ्तार किया?
कैमूर पुलिस ने जुलाई माह में 1201 आरोपितों को गिरफ्तार किया।
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