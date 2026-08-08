चित्रकूट तक बने श्रीराम दर्शन रेल पथ कॉरिडोर: मौर्य

सुलतानपुर, संवाददाता । भाजपा उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद अमर पाल मौर्य ने संसद में अयोध्या, प्रयागराज एवं बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाले ‘श्रीराम दर्शन रेल पथ कॉरिडोर’ के निर्माण की मांग उठाई। उन्होंने केंद्र सरकार एवं रेल मंत्रालय से जनभावनाओं, सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया। सांसद श्री मौर्य ने संसद में कहा प्रस्तावित रेल कॉरिडोर में अयोध्या से वाया सुलतानपुर भादर मां व कालिका देवी धाम (अमेठी), मां चंडिका देवी एवं घुइसरनाथ धाम, मनगढ़ धाम (प्रतापगढ़), श्रृंगवेरपुर धाम (प्रयागराज), कड़ा धाम (कौशाम्बी), राजापुर एवं चित्रकूट को जोड़ा जा सकता है।

इससे श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम के वनगमन मार्ग से जुड़े प्रमुख तीर्थस्थलों की सुगम यात्रा का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर,महाकाल लोक, चारधाम ऑल वेदर रोड सहित अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत को नई पहचान दी है। इसी क्रम में “श्रीराम दर्शन रेल पथ कॉरिडोर” भगवान श्रीराम के वनगमन मार्ग को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने वाली ऐतिहासिक परियोजना सिद्ध हो सकती है। भाजपा जिला मीडिया प्रमुख विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि सुलतानपुर जनपद सहित चित्रकूट धाम तक पड़ने अन्य जनपद प्रस्तावित कॉरिडोर की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके निर्माण से धार्मिक पर्यटन को नई गति,स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती तथा होटल, परिवहन, हस्तशिल्प,व्यापार और पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।