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वीबीजी राम जी योजना में ऑफलाइन हो उपस्थिति प्रक्रिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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वीबीजी रामजी योजना में श्रमिकों की उपस्थिती ऑफलाइन करने की मांग बढ़ रही है। ताड़ीखेत प्रधान संगठन ने कहा कि पहाड़ में नेटवर्क समस्या के कारण श्रमिकों को परेशानी हो रही है। संगठन ने मजदूरी बढ़ाकर छह सौ रुपये करने का भी अनुरोध किया है, जिससे ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा और पलायन रोका जा सकेगा।

वीबीजी राम जी योजना में ऑफलाइन हो उपस्थिति प्रक्रिया

नवीन भट्ट, रानीखेत। वीबीजी रामजी योजना में श्रमिकों की उपस्थिति ऑफ लाइन करने की मांग मुखर हो गई है। ताड़ीखेत प्रधान संगठन का कहना है कि पहाड़ में नेटवर्क समस्या के चलते श्रमिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। संगठन ने श्रमिकों की मजदूरी भी बढ़ाकर छह सौ रुपये करने की मांग उठाई है। ब्लाक प्रमुख बबली मेहरा और खंड विकास अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में प्रधान संगठन का कहना है कि पहाड़ में आए दिन कनेक्टिविटी की समस्या बनी रहती है। जिस कारण ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया पहाड़ के अनुकूल नहीं है। ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया में श्रमिकों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।

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कहा कि इससे ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा तथा पलायन रोकने में भी सहायता मिलेगी। उपस्थिति को ऑफलाइन करने की मांग की गई। साथ ही श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष प्रीति पंत, कमल कुवार्बी, बीना बोरा, वीरेंद्र सिंह, लीला पांडे आदि प्रधान थे।

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