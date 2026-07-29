वोटर आईडी, आधार और पैन नागरिकता का पक्का सबूत नहीं : हाईकोर्ट
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड, आधार और पैन कार्ड भारतीय नागरिकता का ठोस सबूत नहीं हैं। न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि नासिर को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। कोर्ट ने कहा कि आवेदक ने आवश्यक सबूत पेश नहीं किए।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड, आधार और पैन कार्ड भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत नहीं हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। यह बात कोर्ट ने सुमन मोल्ला की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। मोल्ला ने दावा किया था कि उनके भतीजे नासिर को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। नासिर का नाम पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जबकि नाम हटाने के खिलाफ अपील अभी भी लंबित थी। याचिकाकर्ता ने नासिर के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक का हवाला देते हुए तर्क दिया कि वह भारतीय नागरिक है, विदेशी नहीं।न्यायमूर्ति
देबांग्सु बसाक और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड, आधार और पैन कार्ड भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत नहीं हैं। पीठ ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड सिर्फ यह साबित करता है कि व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज था, और नासिर का नाम 2026 की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटा दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाना भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता और हिरासत में रखे गए व्यक्ति ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025’ के तहत जरूरी सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं। यह मानते हुए कि न तो याचिकाकर्ता और न ही हिरासत में रखे गए व्यक्ति ने नासिर की भारतीय नागरिकता साबित की है, कोर्ट ने कहा कि वह अधिकारियों के फैसले में दखल नहीं देगा और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी।
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