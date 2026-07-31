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अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करें : हाईकोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तीन एफआईआर पर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 6 अगस्त तक कोई सख्त कार्रवाई न करें। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने संबंधित पुलिस थानों से एफआईआर की जानकारी मांगी। मामले की सुनवाई में राज्य की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी।

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करें : हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के सिलसिले में 6 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई तक कोई सख्त कार्रवाई न करें। मामले की सुनवाई जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने की। पीठ ने भवानीपुर पुलिस थाना, कालीतला पुलिस थाना और बिष्णुपुर पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर के संबंध में अंतरिम निर्देश जारी किया। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अब तक दर्ज सभी एफआईआर की जानकारी वाली एक सूची उपलब्ध कराएं। सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी और याचिकाकर्ता को पूरी सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

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राजू ने कहा कि इस तरह की पूरी सुरक्षा नहीं दी जा सकती। आपको कई एफआईआर के लिए अलग-अलग कई याचिकाएं दायर करनी होंगी। अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकील शंकर नारायण ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कई शिकायतें और एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें से कुछ चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दर्ज की गई थीं।

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