ममता सरकार को झटका, बंगाल में बीजेपी को 3 रथयात्राओं की मिली मंजूरी

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्राओं का विरोध कर रही ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से गुरुवार को झटका लगा है। कोर्ट ने बीजेपी को तीन रथयात्राओं को निकालने के लिए मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने साथ ही यह निर्देश दिया है कि प्रशासन तय करे कि कानून और व्यवस्था का कोई उल्लंघन न हो।

Calcutta High Court gives permission for the three yatras of BJP in West Bengal, directs that the administration should ensure that there is no breach of law and order. pic.twitter.com/e7SGSk8uRH