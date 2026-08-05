टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की विदेश जाने की अर्जी खारिज

कोलकाता, एजेंसी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले कोर्ट ने बनर्जी को सलाह दी थी कि वे इस मामले पर राय लेने के लिए छह अगस्त को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हों। इसपर टीएमसी नेता ने कहा कि वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कोर्ट ने उनकी विदेश जाने की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट का मानना ​​था कि बनर्जी की मेडिकल स्थिति का आकलन करने और बेंच के सामने यह राय रखने के लिए एसएसकेएम में डॉक्टरों के सामने पेश होना जरूरी था कि क्या उनके लिए विदेश जाना जरूरी है या इलाज भारत में ही हो सकता है।