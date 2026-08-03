संत शिरोमणि रविदास कलश यात्रा का किया स्वागत
गोण्डा में रविवार को संत शिरोमणि श्री रविदास की कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का उद्देश्य समाज को संत रविदास के विचारों और सामाजिक समरसता से जोड़ना था। विभिन्न गांवों में यात्रा का स्वागत पुष्पवर्षा और आरती-पूजन के साथ किया गया, जिसमें स्थानीय नेता और ग्रामीण शामिल हुए।
गोण्डा। संत शिरोमणि श्री रविदास की कलश यात्रा कार्यक्रम के तहत रविवार को जिले के विभिन्न गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी ने बताया कि संत शिरोमणि रविदास की कलश यात्रा पूरे जनपद में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य समाज को संत रविदास के विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश से जोड़ना है। जिला मीडिया प्रभारी विवेक मणि श्रीवास्तव ने बताया कि जिला अभियान संयोजक एवं जिला उपाध्यक्ष नीरज मौर्य के संयोजन में केशवपुर मंडल के पिपरा पदम, केशवपुर पहाड़वा, सेवक पुरवा, मुसौली, कपूरपुर तथा झंझरी पूर्वी मंडल के उम्मेदजोत, भाकुराहा, इमलिया मिश्र, छाछपारा और समदा गांवों में कलश यात्रा पहुंची।
यात्रा का ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा, आरती-पूजन और कलश वंदन कर स्वागत किया। कार्यक्रम में सचिन वाल्मीकि, अभिषेक दत्त त्रिपाठी, योगेंद्र वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, जमुना सिंह, श्रीधर शुक्ला, सुमित सिंह, अवधेश मिश्रा, राहुल शुक्ला, उमाकांत मिश्रा, रामनाथ पासवान, महेश कुमार, रक्षा राम सोनकर, बलराम, द्वारिका प्रसाद, सुरेश रहे।
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