सेंट आरसी स्कूल में कक्षा 10 के मेधावियों को किया गया सम्मानित
कैराना के सेंट आरसी साइंटिफिक कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 10 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सुहैब चौधरी ने 91.4 प्रतिशत अंक के साथ विद्यालय में टॉप किया। अन्य छात्रों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए प्रमाण पत्र और स्मृति चिह्न दिए गए। यह सफलताएँ छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की मेहनत का परिणाम हैं।
कैराना। सेंट आरसी साइंटिफिक कॉन्वेंट स्कूल में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के उत्कृष्ट छात्र-छात्राओं को उनकी शानदार सफलता के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मेधावियों में सुहैब चौधरी ने 91.4 प्रतिशत अंक के साथ विद्यालय टॉप किया। अक्षिता 90.4 प्रतिशत, निकुंज उपमन्यु 89 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। अतहर चौहान, आयुषी, हिमांशी, शाहिद, पलक चौहान, कशिश, श्रद्धा रानी, अलीजा, तूबा तथा करण रूहेला टॉप 10 सूची में सम्मिलित होने में कामयाब रहें।विद्यालय
प्रधानाचार्य यशस्वी पंवार व शिक्षकों ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। मेधावियों को स्मृति चिह्न व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय निदेशक यशपाल पंवार ने कहा कि यह सफलता हमारे विद्यार्थियों की अथक मेहनत शिक्षकों के सही मार्गदर्शन और अभिभावकों के अटूट विश्वास का परिणाम है। इस अवसर पर पवन वशिष्ठ, लोकेन्द्र तोमर, शुभम कर्णवाल, प्रभात गर्ग, प्रशान्त शर्मा, विवेक चौहान, अंकित चौहान, प्रमोद कुमार, अश्वनी कुमार, संध्या शर्मा, कल्पना तोमर, मीनाक्षी चौधरी आदि उपस्थित रहे।
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