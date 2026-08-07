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नगर निगम के विकास कार्यों का ऑडिट होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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नगर निगम लखनऊ के विकास कार्यों की जांच 30 सितंबर से शुरू होगी। इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक काम की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा। ऑडिट में योजनाओं, निर्माण, सफाई, यातायात प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं का भौतिक सत्यापन होगा। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेगा।

नगर निगम के विकास कार्यों का ऑडिट होगा

30 सितंबर से शुरू होगी नागरिक-केंद्रित अनुपालन लेखा परीक्षा सड़कों से लेकर पार्किंग और यातायात प्रबंधन तक की होगी जांच

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता

नगर निगम लखनऊ के विकास कार्यों, सड़क निर्माण, यातायात प्रबंधन, पैदल यात्री सुविधाओं और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं की अब केवल कागजी नहीं बल्कि भौतिक स्तर पर भी जांच होगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के निर्देश पर नगर निगम में नागरिक-केंद्रित अनुपालन लेखा परीक्षा (अर्बन मोबिलिटी ऑडिट) कराई जाएगी। इसके लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-प्रथम), प्रयागराज ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।

तीन वर्षों के कार्यों का होगा परीक्षण

प्रस्तावित लेखा परीक्षा आगामी से 30 सितंबर से शुरू होगी। इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक किए गए कार्यों और व्यय से जुड़े अभिलेखों की जांच की जाएगी। ऑडिट टीम विकास कार्यों से संबंधित स्वीकृतियां, डीपीआर, निविदाएं, अनुबंध, भुगतान विवरण और गुणवत्ता नियंत्रण अभिलेखों का परीक्षण करेगी।

संयुक्त भौतिक सत्यापन भी होगा

इस बार ऑडिट केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहेगा। टीम संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी) भी करेगी। इसके तहत चयनित स्थलों का निरीक्षण, जियो-टैगged फोटोग्राफी, उपयोगिता परीक्षण और सेवा स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। सड़कों, स्ट्रीट लाइटों, यातायात प्रबंधन व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा।

सड़क, स्ट्रीट लाइट और फुटपाथ जांच के दायरे में

लेखापरीक्षा के दौरान स्थानीय सड़कों, मुख्य मार्गों और आंतरिक मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण, पुनर्निर्माण और रखरखाव कार्यों की जांच होगी। फुटपाथ, पैदल पथ, जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल पारपथ, फुटओवर ब्रिज, सब-वे, रैंप और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि नागरिकों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधाएं वास्तव में मिल रही हैं या नहीं।

सार्वजनिक परिवहन भी जांच के घेरे में

साइकिल ट्रैक, साइकिल पार्किंग, ग्रीन कॉरिडोर, नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट (एनएमटी) सुविधाएं, बस स्टॉप, बस शेल्टर, ई-रिक्शा और टेम्पो स्टैंड, मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन तथा लास्ट माइल कनेक्टिविटी से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा होगी।

भ्रष्टाचार रोकने और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

इस लेखापरीक्षा से नगर निगम के विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। विकास कार्यों में होने वाले भ्रष्टाचार पर बड़ा अंकुश लगेगा। जिन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं, उनकी जमीनी हकीकत अब ऑडिट टीम के सामने होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ई-रिक्शा और टेम्पो स्टैंड की समीक्षा कब होगी?
साइकिल ट्रैक, साइकिल पार्किंग, ग्रीन कॉरिडोर, नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट (एनएमटी) सुविधाएं, बस स्टॉप, बस शेल्टर, ई-रिक्शा और टेम्पो स्टैंड, मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन तथा लास्ट माइल कनेक्टिविटी से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा होगी।
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