ऋतुराज बने स्कूल कैडेट कैप्टन, सनाया को बालिकाओं की कमान
सैनिक स्कूल में नवनियुक्त कैडेट्स को दियी गयी शपथ ऋतुराज बने स्कूल कैडेट कैप्टन, सनाया को बालिकाओं की कमान
सैनिक स्कूल में नवनियुक्त कैडेट्स को दियी गयी शपथ फोटो: सैनिक- नालंदा सैनिक स्कूल में गुरुवार को अलंकरण समारोह में नवनियुक्त कैडेट्स को एपलेट व बैज पहनाते प्राचार्य कर्नल भूपेन्द्र कुमार एवं अन्य अधिकारी। नालंदा, निज संवाददाता। सैनिक स्कूल नालंदा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गुरुवार को नवनियुक्त कैडेट अपॉइंटमेंट्स अलंकरण समारोह का आयोजन मौर्यन सभागार में किया गया।
कैडेट्स का अलंकरण
प्राचार्य कर्नल भूपेन्द्र कुमार, उपप्राचार्य ले. कर्नल मेघना सिंह, प्रशासनिक अधिकारी ले. कर्नल सपधरे हर्ष मधुकर एवं सदनाध्यक्षों ने नवनियुक्त सैन्य-छात्रों को एपलेट व रैंक बैज लगाकर उनके पद की शपथ दिलाई। ऋतुराज को स्कूल कैडेट कैप्टन और कैडेट सनाया को बालिका कैडेट कैप्टन चुना गया। शिवराज को स्कूल एड्जुटेंट, सलीम अली को स्पोर्ट्स कैडेट कैप्टन तथा आर्यन कुमार को एकेडमिक कैडेट कैप्टन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा अन्य स्कूल, हाउस और क्लास अपॉइंटमेंट्स को भी रैंक बैज प्रदान कर पदभार सौंपा गया।
प्राचार्य का प्रेरणादायक संदेश
प्राचार्य ने कहा कि सैन्य संस्थानों में 'प्रिफेक्ट सिस्टम' बच्चों में आत्मानुशासन, नेतृत्व क्षमता और कॉमरेडरी (परस्पर बंधुत्व) के विकास में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी कैडेट्स को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षिका ममता रानी, समस्त शैक्षणिक व प्रशासनिक कर्मी और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। (नालंदा से प्रमोद चंद्र झा)
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