कैबिनेट सचिव और गृह सचिव को मिला सेवा विस्तार

केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और गृह सचिव गोविंद मोहन को एक-एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने कैबिनेट सचिव सोमनाथन को 30 अगस्त 2026 के बाद और एक वर्ष के लिए कैबिनेट सचिव के पद पर सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सोमनाथन को अगस्त 2024 में दो वर्ष के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था।

आदेश में कहा गया है कि एसीसी ने गृह सचिव गोविंद मोहन को भी 22 अगस्त, 2026 के बाद 22 अगस्त, 2027 तक एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दी है। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहन को अगस्त 2024 में गृह सचिव नियुक्त किया गया था। आदेश में कहा गया है कि यह विस्तार मौलिक नियम (एफआर) 56 (डी) और अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 16 (1ए) के प्रावधानों के तहत दिया गया है। इन नियमों में रक्षा सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव, गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) के सचिव और कुछ अन्य पदों पर कार्यरत अधिकारियों को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी सेवा विस्तार देने का प्रावधान है।