इथेनॉल से गन्ना पेमेंट हो रहा बेहतर, इसलिए विपक्षियों को हो रहा दर्द: लक्ष्मी नारायण

बागपत। गुरु पूर्णिमा पर बड़ागांव के अद्वैत तपस्वी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि एथेनॉल से गन्ना पेमेंट बेहतर हो रहा है। सरकारी के साथ निजी चीनी मिले भी समय से गन्ने का भुगतान कर रही हैं। जो मिल भुगतान में देरी करती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पूरी दुनिया में देश की छवि खराब करने में लगा है। विपक्ष को अपनी मानसिकता में बदलाव करना चाहिए। गुरु पूजन करने के बाद कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पत्रकार वार्ता की।

इसमें उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब, रिवाल्वर और गोली विदेश से आती थी, लेकिन अब भारत आधुनिक हो चुका है। अब रिवाल्वर से लेकर गोली और मिसाइल तक यहीं पर तैयार हो रही है। इतना ही नहीं भारत करोड़ों रुपये के शस्त्रों और अन्य सामान की बिक्री दुनियाभर के कई देशों में कर रहा है। पहले ट्रैक्टर के पार्ट्स तक आयात करने पड़ते थे, लेकिन आज हमारा देश हवाई जहाज तक बना रहा है।उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला। कहा कि जिस प्रकार मुगल शासक अपने पिता को हटाकर गद्दी पर बैठते थे, उसी प्रकार अखिलेश यादव भी अपने पिता को हटाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। मंत्री ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आवश्यक कदम उठाए हैं। वहीं जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस आए थे, जिन्होंने माहौल खराब करने का काम किया। इस दौरान भाजपा विधायक योगेश धामा भी मौजूद रहे।