कैबिनेट-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एक वर्ष के विस्तार को अनुमति
लखनऊ में, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों को अगले वर्ष तक सेवा विस्तार की अनुमति दे दी है। यह योजना खरीफ और रबी सीजन की समाप्ति तक लागू रहेगी। सरकार ने वर्तमान बीमा कंपनियों को ही एक वर्ष का विस्तार प्रदान किया है ताकि नए टेण्डर प्रक्रिया में देरी न हो।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत सेवा दे रही बीमा कंपनियों को अगले एक वर्ष तक के लिए सेवा विस्तार को अनुमति प्रदान कर दी है। दरअसल, तीन वर्षीय यह फसल बीमा योजना इसी खरीफ में समाप्त होने जा रही थी, जिसे अगले वर्ष रबी सीजन की समाप्ति तक विस्तार दिए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए दो रास्ते सुझाए थे। पहला यह कि वर्तमान में जो बीमा कम्पनियां योजना के तहत फसल बीमा के कार्य में लगी हुई हैं, उन्हें ही रबी सीजन तक विस्तार कर दिया जाए या फिर नए सिरे से एक वर्ष के लिए नया टेण्डर कर दिया जाए।
नए टेण्डर के लिए होने वाली प्रक्रिया में कुछ समय लगता लिहाजा सरकार ने वर्तमान में पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा कार्य में लगी कंपनियों को ही अगले एक वर्ष के लिए अर्थात खरीफ 2026 तथा रबी 2026-27 के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगले वर्ष खरीफ सीजन से सरकार नए टेण्डर कर सकेगी।
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