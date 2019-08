सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI नियम को कैबिनेट ने किया आसान, डिजिटल मीडिया में 26% विदेश निवेश को मंजूरी

भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के बीच बड़ा कदम उठाते हुए केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई क्षेत्रों में विदेश निवेश के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी। केन्द्रीय कैबिनेट में सिंगल ब्रांड रिटेलर्स के लिए नियम को आसान बनाया। इसके साथ ही, कोल माइनिंग के लिए 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेश निवेश और डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी।

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना (सीडीआरआई) के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना को मंजूरी दी है। पीएम मोदी 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान सीडीआरआई का शुभारंभ करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 75 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है, जिन्हें 2021-22 तक स्थापित किया जाएगा।

Union Minister Prakash Javadekar: The Cabinet has approved 75 new medical colleges, to be established by 2021-22. This is a move to add 15,700 MBBS seats in the country. pic.twitter.com/UUsPnxEDtJ