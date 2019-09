चालान से बचने के लिए कैब ड्राईवर साथ में लेकर चल रहे हैं कंडोम

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद आजकल गाड़ी चलानेवालों में ट्रैफिक पुलिस को लेकर जबरदस्त खौफ देखा जा रहा है। हालात ये है कि दिल्ली में कैब ड्राईवर चालान कटने से बचने के लिए फर्स्ट एड किट में कंडोम लेकर चल रहे हैं।

कैब ड्राईवर ने कहा- कंडोम नहीं रहने पर कटता है चालान

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कैब ड्राईवर ने कहा कि फर्स्ट एड किट्स में अन्य दवाओं के साथ कंडोम भी लेकर चल रहे हैं क्योंकि अगर फर्स्ट एड किट में कंडोम नहीं मिलता है तो पुलिस चालान काट देती है।

Cab drivers in Delhi say they've been carrying condoms, besides other medicines, in their first aid kits as they're penalised by police if found without condoms in their first aid kits. Say "We've never asked reason but we get challans if found without condoms in first aid kits." pic.twitter.com/IPTzHJQ8ip