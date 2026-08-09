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कर परीक्षण प्रतिवेदन की बारीकियों पर सीए ने की चर्चा

By Piyush Kumar Srivastava
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता।भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान की प्रयागराज शाखा की ओर से शनिवार को सिविल लाइंस स्थित शाखा भवन में अध्ययन मंडल बैठक आय

कर परीक्षण प्रतिवेदन की बारीकियों पर सीए ने की चर्चा
कर परीक्षण प्रतिवेदन की बारीकियों पर सीए ने की चर्चा

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान की प्रयागराज शाखा की ओर से शनिवार को सिविल लाइंस स्थित शाखा भवन में अध्ययन मंडल बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रयागराज और भदोही के बड़ी संख्या में चार्टर्ड एकाउंटेंट ने सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सीए संजय खंडूजा ने कर परीक्षण प्रतिवेदन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कर परीक्षण के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और चुनौतियों, कर परीक्षण की प्रयोज्यता, अभिलेखों के परीक्षण और विभिन्न विवरणों के सही एवं समुचित प्रकटीकरण पर चर्चा की। उन्होंने कर परीक्षण प्रतिवेदन तैयार करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया।सीए

संजय खंडूजा ने आयकर अधिनियम की धारा 44एबी की प्रयोज्यता और कर परीक्षण से जुड़े प्रावधानों को उदाहरणों के माध्यम से समझाया। साथ ही यूडीआईएन के नियमों और अनुपालन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर परीक्षण प्रतिवेदन तैयार करते समय तथ्यों की सही समझ, पर्याप्त दस्तावेज और निर्धारित प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में शाखा अध्यक्ष सीए शुभम अग्रवाल, उपाध्यक्ष सीए अभिनव कोहली, सचिव सीए शैंकी कसेरा, सीए स्टूडेंट्स प्रयागराज एसोसिएशन प्रमुख सीए रोहन केसरवानी और निवर्तमान अध्यक्ष सीए सुशील कुमार शुक्ला ने मुख्य वक्ता और उपस्थित सदस्यों के प्रति आभार जताया।

Piyush Kumar Srivastava

लेखक के बारे में

Piyush Kumar Srivastava

शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।


विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।

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