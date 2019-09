Bypoll election results 2019: बीजेपी ने जारी की 32 उम्मीदवारों की सूची, पढ़ें किसे कहां मिला टिकट

देश के अलग अलग राज्यों मेंृ उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने कुल 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें असम की 4, बिहार की 1, छत्तीसगढ़ की 1, हिमाचल की 2, केरल की 5, मध्यप्रदेश की 1, मेघालय की 1, पंजाब की 2, राजस्थान की 1, तेलंगाना की 1, सिक्किम की 2 और यूपी की 10 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि हमीरपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने पहले ही बड़े अंतर से जीत हासिल कर ली है।

Bharatiya Janata Party (BJP) releases list of 36 candidates for by-elections to the Legislative Assembly Constituencies of different states. pic.twitter.com/eDdQAcSsqa