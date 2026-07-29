Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

करछना-कोहड़ार मार्ग पर बाईपास के लिए गडकरी को सौंपा प्रस्ताव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

सांसद उज्जवल रमण सिंह ने बढ़ते सड़क हादसों और जाम की समस्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने करछना-कोहड़ार घाट-ड्रमंडगंज मार्ग पर बाईपास निर्माण की मांग की। सांसद ने कहा कि भारी वाहनों के कारण जाम और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जनहित में बाईपास जरूरी है।

करछना-कोहड़ार मार्ग पर बाईपास के लिए गडकरी को सौंपा प्रस्ताव
करछना-कोहड़ार मार्ग पर बाईपास के लिए गडकरी को सौंपा प्रस्ताव

करछना-कोहड़ार घाट-ड्रमंडगंज मार्ग पर बढ़ते सड़क हादसों और जाम की समस्या को लेकर सांसद उज्जवल रमण सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर बाईपास निर्माण की मांग उठाई है। सांसद ने इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-135सी (एनएच-135सी) के प्रमुख बाजारों के बाहर से बाईपास सड़क बनाने का अनुरोध किया। सांसद प्रतिनिधि विनय कुशवाहा ने बताया कि 58 किलोमीटर लंबा करछना-कोहड़ारघाट-ड्रमंडगंज मार्ग क्षेत्र का प्रमुख और अत्यंत व्यस्त मार्ग है। इस मार्ग पर रामपुर, करछना, बरदहा, कैथी, कौआ, भड़ेवरा, कोहड़ार और कोरांव जैसे प्रमुख बाजार पड़ते हैं। इसके अलावा मेजा ऊर्जा निगम क्षेत्र भी इसी मार्ग पर स्थित है।

सांसद ने मांग पत्र में कहा है कि मेजा क्षेत्र के एनटीपीसी की राख और क्रशर प्लांट से निकलने वाली गिट्टी के परिवहन के कारण दिनभर भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। बाजारों में अक्सर लंबा जाम लगता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। उनका कहना है कि भारी वाहनों के कारण अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है।सांसद ने केंद्रीय मंत्री से जनहित में सभी प्रमुख बाजारों के बाहर से बाईपास सड़क का निर्माण कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Latest News Nitin Gadkari
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।