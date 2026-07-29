करछना-कोहड़ार मार्ग पर बाईपास के लिए गडकरी को सौंपा प्रस्ताव
सांसद उज्जवल रमण सिंह ने बढ़ते सड़क हादसों और जाम की समस्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने करछना-कोहड़ार घाट-ड्रमंडगंज मार्ग पर बाईपास निर्माण की मांग की। सांसद ने कहा कि भारी वाहनों के कारण जाम और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जनहित में बाईपास जरूरी है।
करछना-कोहड़ार घाट-ड्रमंडगंज मार्ग पर बढ़ते सड़क हादसों और जाम की समस्या को लेकर सांसद उज्जवल रमण सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर बाईपास निर्माण की मांग उठाई है। सांसद ने इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-135सी (एनएच-135सी) के प्रमुख बाजारों के बाहर से बाईपास सड़क बनाने का अनुरोध किया। सांसद प्रतिनिधि विनय कुशवाहा ने बताया कि 58 किलोमीटर लंबा करछना-कोहड़ारघाट-ड्रमंडगंज मार्ग क्षेत्र का प्रमुख और अत्यंत व्यस्त मार्ग है। इस मार्ग पर रामपुर, करछना, बरदहा, कैथी, कौआ, भड़ेवरा, कोहड़ार और कोरांव जैसे प्रमुख बाजार पड़ते हैं। इसके अलावा मेजा ऊर्जा निगम क्षेत्र भी इसी मार्ग पर स्थित है।
सांसद ने मांग पत्र में कहा है कि मेजा क्षेत्र के एनटीपीसी की राख और क्रशर प्लांट से निकलने वाली गिट्टी के परिवहन के कारण दिनभर भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। बाजारों में अक्सर लंबा जाम लगता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। उनका कहना है कि भारी वाहनों के कारण अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है।सांसद ने केंद्रीय मंत्री से जनहित में सभी प्रमुख बाजारों के बाहर से बाईपास सड़क का निर्माण कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है।
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