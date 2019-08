UP की 2 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख का हुआ ऐलान

चुनाव आयोग (Election Commission) ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश (UP) की दो राज्यसभा सीटों (2 Rajya Sabha Seats) के लिए उपचुनाव (By Elections) 23 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे।

Election Commission of India (ECI): Bye-elections for two Rajya Sabha seats from Uttar Pradesh to be held on 23rd September, from 9 am to 4 pm. pic.twitter.com/GTwj4NdAbG