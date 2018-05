उपचुनाव LIVE: कैराना और नूरपुर में कई EVM खराब, सपा और रालोद ने भाजपा पर लगाया मशीनों से छेड़छाड़ का आरोप

उत्तर प्रदेश के कैराना समेत पूरे देश में चार लोकसभा सीटों और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के कैराना के अलावा महाराष्ट्र में भंडारा-गोंडिया और पालघर तथा नगालैंड संसदीय सीट पर मतदान चल रहा है। इसके अलावा कर्नाटक की दो विधानसभा सीटों आरआरनगर और जयानगर पर होने वाले चुनाव पर भी नज़र रहेगी. इन सभी सीटों पर वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी. वोटिंग के लिए पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों के चुनाव के नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे।

वहीं महाराष्ट्र में सभी बड़े दलों भाजपा, कांग्रेस, शिव सेना और एनसीपी ने लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी संसाधन झोंक दिए हैं, क्योंकि इनके परिणाम पर ही सबका भविष्य तय होगा। उधर विधानसभा उपचुनाव महाराष्ट्र के पालस कडेगांव, यूपी के नूरपुर, बिहार के जोकीहाट, झारखंड के गोमिया और सिल्ली, केरल के चेंगानूर, मेघालय के आमपट्टी, पंजाब के शाहकोट, उत्तराखंड के थराली और पश्चिम बंगाल के महेशतला में भी वोटिंग हो रही है।

लाइव अपडेट्सः

10.50 AM : समाजवादी पार्टी नेता राजेंद्र चौधरी ने भाजपा पर लगाया ईवीएम से छेड़छेड़ का आरोप। उन्होंने कहा कि कैराना और नूरपुर में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। नूरपुर में 140 ईवीएम खराब होने की सूचना मिली है। चौधरी ने कहा कि भाजपा फूलपुर और गोरखपुर की हार का बदला लेना चाहती है। इसलिए वे हमें हराने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

There are reports that in #Noorpur 140 EVMs are faulty, which is because they've been tampered, there are similar reports from #Kairana. They (BJP) want to avenge defeat in Phulpur & Gorakhpur, which is why they want to defeat us at any cost : Rajendra Chaudhary, Samajwadi Party pic.twitter.com/0FqfZEG8vl — ANI UP (@ANINewsUP) May 28, 2018

10.40 AM : कैराना लोकसभा सीट से आरएलडी उम्मीदवार तब्बसुम हसन ने अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा, 'हर जगह मशीनों से छेड़छाड़ की जा रही है। मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों में खराब ईवीएम नहीं बदले गए। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वे सोचते हैं कि इस तरह से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं होने जा रहा।

Tabassum Hasan, Rashtriya Lok Dal (RLD) candidate for #Kairana Lok Sabha by-poll, casts her vote; says, 'machines are being tampered everywhere, faulty machines haven't been replaced in Muslim&Dalit dominated areas. They (BJP) think they can win polls like this.That won't happen' pic.twitter.com/1jyBDTmtKZ — ANI UP (@ANINewsUP) May 28, 2018

10.30 AM : महाराष्ट्र के पालघर में कल पंचायत चुनाव हुए थे, ऐसे में लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जारी वोटिंग के दौरान पोलिंग ऑफिसर्स वोटरों के बीच फर्क के लिए उनकी बीच वाली उंगली पर स्याही लगा रहे हैं।

#Palghar Lok Sabha by-poll: Instead of index fingers, middle fingers of some voters are being inked by officials to differentiate between them, as Panchayat elections were held in some parts of Palghar yesterday. #Maharashtra pic.twitter.com/hbTK1wvLpL — ANI (@ANI) May 28, 2018

10.20 AM : समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर बताया, कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा में ईवीएम खराब होने से मायूस हो कर लौट रहे मतदाता

10.10 AM : बिहार के जोकीहाट में सांसद सरफराज आलम के गांव सिसौना में धीमी गति से वोटिंग, 10 बजे तक 18% मतदान।

10.00 AM : पंजाब की शाहकोट विधानसभा सीट पर जारी उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक 5% वोटिंग दर्ज की गई है। जालंधर जिले की शाहकोट सीट शिरोमणि अकाली दल के विधायक अजीत सिंह कोहाड़ के निधन से खाली हुई थी। यहां सत्तारूढ़ कांग्रेस ने हरदेव सिंह लाडी को मैदान में उतारा है जबकि अकाली दल ने कोहाड़ के बेटे नायब सिंह कोहाड़ को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने रतन सिंह कक्कड़ कलां को अपना प्रत्याशी बनाया है।

9.50 AM : महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा लोकासभा में 11 ईवीएम मशीन खराब की सूचना

Maharashtra: 11 faulty EVMs reported across polling booths in Gondiya & Bhandara Lok Sabha constituencies — ANI (@ANI) May 28, 2018



9.45 AM : मेघालय के अंपाती विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी

9.40 AM : महाराष्ट्र के गोंदिया के अर्जुन मोरगांव में बूथ नंबर 170 पर ईवीएम खराब, अभी भी शुरू नहीं हुई वोटिंग

9.30 AM : भंडारा- गोंदिया विधानसभा सीट पर बीजेपी सांसद नाना पटोले के इस्तीफे के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और एनसीपी के बीच है।

9.20 AM : महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया विधानसभा और पालघर संसदीय सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बीच यहां भंडारा-गोंदिया में 11 ईवीएम में खराबी की शिकायत है। वहीं पालघर में शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग जारी है। बीजेपी सांसद चिंतामन वनगा के निधन के कारण पालघर सीट खाली हुई थी।



9.10 AM : बिहार के जोकीहाट विधानसभा पर जारी उपचुनाव में सुबह 8 बजे तक 5% वोटिंग दर्ज की गई. यहां आरजेडी के शाहनवाज आलम और जदयू के मुर्शीद आलम के बीच सीधी टक्कर की उम्मीद है।



9.05 AM : केरल के चेंगनूर में बिजली गुल के कारण पांच बूथों पर वोटिंग में रुकावट

9.00 AM : उत्तराखंड के सरपानी में ईवीएम मशीन खराब होने से रुकी वोटिंग, सभी राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट ने नए इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाने की मांग की।

Uttarakhand: Polling agents of all political parties demand a new Electronic Voting Machines (EVM ) after mock poll at a polling booth in Sarpani was stalled due to faulty EVM #TharaliByPoll — ANI (@ANI) May 28, 2018

8:50 AM : कैराना लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी, शामली पोलिंग बूथ पर महिला वोटरों की लगी लंबी कतार

Voting for #Kairana Lok Sabha by-poll underway; Visuals from a polling booth in Shamli pic.twitter.com/llxd62paO0 — ANI UP (@ANINewsUP) May 28, 2018

8:45 AM : पंजाब के शाहकोट में वोटिंग जारी

Punjab: Voting underway at a polling booth in Shahkot pic.twitter.com/nWHY9QBH8J — ANI (@ANI) May 28, 2018

8:40 AM : बिहार के जोकीहाट विधानसभा में पोलिंग बूथ पर वोटिंग जारी

Bihar: Voting underway at a polling booth for #Jokihat assembly by-poll. pic.twitter.com/q7JxR8hGS3 — ANI (@ANI) May 28, 2018

8:30 AM : महाराष्ट्र् के भंडारा लोकसभा सीट के वोटिंग जारी

#Maharashtra: Voting underway at a polling station for Bhandara Lok Sabha by-poll seat pic.twitter.com/mARHLU5Ypc — ANI (@ANI) May 28, 2018

8:35 AM : कैराना में पब्लिक इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर खराब वीवीपैट मशीन की वजह से वोटिंग रुकी।

#KairanaByPoll Voting stalled at Public Inter College, Kairana due to faulty VVPAT — ANI UP (@ANINewsUP) May 28, 2018

8:32 AM : उत्तराखण्डः थराली विस उपचुनाव के लिए 178 बूथों पर मतदान जारी, भाजपा प्रत्याशी मुन्नी देवी ने डाला वोट

8:26 AM : उत्तर प्रदेश: कैराना उपचुनाव के दौरान बूथ नंबर 4 पर ईवीएम खराब, मतदान बंद

8:10 AM : मेहेशतला (पश्चिम बंगाल) में वोटिंग जारी है।

West Bengal: Voting underway at a polling booth in Maheshtala for assembly by-poll pic.twitter.com/wTQal8gFd7 — ANI (@ANI) May 28, 2018

8:05 AM : पालघर लोकसभा उपचुनावः पालघर पोलिंग बूथ पर वोट करने के बाद निशान दिखाते मतदाता

#PalgharLoksabhabyelection: People outside a polling booth in Palghar pic.twitter.com/sdbOYadeHj — ANI (@ANI) May 28, 2018

7:50 AM : पालघर मतदान शुरू हो चुका है।

7:30 AM : उत्तर प्रदेशः बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद खाली पड़ी कैराना सीट वोटिंग शुरू हो चुकी है।

7:25 AM : केरल: चेंगानूर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं।

7.22 AM केरल में चेंगन्नूर विधानसभा चुनाव के लिए एलडीएफ उम्मीदवार साजी चेरियन कोझुवल्लूर गांव में वोट डालने पहुंचे

7.20 AM जोकीहाट: मॉक पोल में बूथ संख्या 205 व 211 में ईवीएम मिली गड़बड़ी, बदली गई पूरी मशीन

7.15 AM जोकीहाट विधानसभा चुनाव: छिटपुट छोड़कर प्रायः सभी बूथो पर समय के तहत मतदान शुरू हुआ। बूथ संख्या 08 में बेलैट बाॅक्स में खराबी के बाद बदला गया तथा बूथ संख्या 35 व 35 क ,30 में मतदान शुरू के दौरान इभीएम के गड़बड़ी को ठीक कराने के बाद मतदान शुरू हुआ ।

7.05 AM झारखंड की सिल्ली में हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू होते ही पोलिंग बूथ पर लोगों की कतारें दिखने लगीं.

7.00 AM -4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरु हो चुकी है

दूसरी ओर, नूरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अतिसंवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स व पीएसी बल मौजूद रहेगा। बूथों पर पहुंचने वाले माननीयों के सुरक्षाकर्मी भी 200 मीटर के दायरे से दूर रहेंगे। यहां 211 पोलिंग सेंटर पर 351 बूथों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 14 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है।

इसी तरह झारखंड के सिल्ली और गोमिया विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सात लाख 84 हजार मतदाता 23 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। गोमिया विधानसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित 19 मतदान केंद्रों पर मतदानकर्मियों को हेलीकॉप्टर से उतारा गया है। मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील, संवेदनशील और सामान्य में बांटकर उसके मुताबिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सभी मतदान केंद्रों के ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ा गया है। हर जगह मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी।



भंडारा-गोंदिया और पालघर में सीएम फडणवीस की साख दांव पर

भंडारा-गोंदिया- महाराष्ट्र की भंडारा-गोंदिया से बीजेपी सांसद नाना पटोले ने संसद और पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था तथा इस साल की शुरूआत में कांग्रेस में शामिल हो गये थे. इस वजह से इस यह सीट खाली हुई थी. भंडारा-गोंदिया सीट से 18 प्रत्याशी मैदान में हैं. यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी के हेमंत पटले और एनसीपी के मधुकर कुकडे के बीच है. वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोरगाव अर्जुनी तालुका में दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी.

पालघर में आमने सामने हैं बीजेपी और शिवसेना

पालघर- बीजेपी के वर्तमान सांसद चिंतामन वांगा के इस साल जनवरी में निधन के बाद महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट में उपचुनाव कराया जा रहा है. शिवसेना ने जहां बीजेपी के दिवंगत सांसद चिंतामन वांगा के बेटे श्रीनिवास वांगा को पालघर से मैदान में उतारा है वहीं बीजेपी ने हाल ही कांग्रेस छोड़ कर पार्टी में आने वाले राजेन्द्र गावित को अपना उम्मीदवार बनाया है. जबकि कांग्रेस दामोदर शिंगडा मैदान मे है. पालघर से सात प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. पालघर में भाजपा और शिवसेना आमने-सामने है वहीं कांग्रेस और एनसीपी के बीच उपचुनाव के लिए गठबंधन बना हुआ है. वोटिंग सुबह 7 बजे से 6 बजे तक होगी.

नगालैंड में एक सीट पर चुनाव

नगालैंड में लोकसभा की एक सीट के लिये उपचुनाव होंगे. फरवरी में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोगेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के नेता नेफ्यू रियो के लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है. रियो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. नगालैंड में प्रमुख घटक बीजेपी और एनडीपीपी की सहयोगी पीडीए ने इस सीट पर पूर्व मंत्री तोखेहो येपथेमी को उतारा है. कांग्रेस एनपीएफ उम्मीदवार सी अपोक जमीर को समर्थन कर रही है.



10 विधानसभा सीटें-

- नूरपुर (उत्तर प्रदेश)

- महेश्ताला (पश्चिम बंगाल)

- गोमिया (झारखंड)

- सिल्ली (झारखंड)

- जोकिहाट (बिहार)

- अम्पाति (मेघालय)

- शाहकोट (पंजाब)

- थराली (उत्तराखंड)

- चेंगन्नुर (केरल)